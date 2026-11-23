Σε τέλμα προς το παρόν η κούρσα διαδοχής Γκουτέρες στον ΟΗΕ - Ασυμφωνία μεταξύ των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον επόμενο γενικό γραμματέα

Αδιέξοδο καταγράφεται προσώρας στη διαδικασία επιλογής του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ μετά και την ένατη ψηφοφορία της 20ής Νοεμβρίου, κατά την οποία τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ψηφίζοντας για δεύτερη φορά με έγχρωμα ψηφοδέλτια, δεν κατάφεραν τελικά στο να συμφωνήσουν σε έναν από τους οκτώ υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής του Οργανισμού.

Συμμετέχοντας για δεύτερη φορά σε άτυπη ψηφοφορία, ο τούρκος υποψήφιος Φεριντούν Σινιρλίογλου κατέγραψε τη δεύτερη χαμηλή πτήση του, αφού απέσπασε μόλις πέντε ψήφους ενθάρρυνσης και δέκα αποθάρρυνσης, όταν στην προηγούμενη διαδικασία με ενιαία (λευκά) ψηφοδέλτια είχε λάβει τρία «ναι», οχτώ «όχι» και τέσσερα λευκά.

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Στην τελευταία ψηφοφορία, ωστόσο, αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά οι προθέσεις των «πέντε» έναντι του υποψηφίου της Τουρκίας, με μόνο ένα μόνιμο μέλος από τα πέντε να τον στηρίζει και τα υπόλοιπα τέσσερα μόνιμα μέλη να τον αποθαρρύνουν από το να συνεχίσει στον επόμενο γύρο.

Αποθαρρυντική, όμως, είναι η εικόνα και για τους υπόλοιπους υποψηφίους, αφού ακόμη και το (μέχρι στιγμής) «φαβορί», η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, που διατήρησε και σε αυτήν την ψηφοφορία το προβάδισμά της, έλαβε από τα μόνιμα μέλη δύο «όχι» και τρία «ναι» (σε σύνολο τεσσάρων «όχι», δέκα «ναι» και ενός «λευκού»), με το μέλλον της να διαγράφεται αβέβαιο, καθώς για την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα απαιτούνται εννιά ψήφοι ενθάρρυνσης και κανένα «όχι» από τους «πέντε».

Διαψεύδοντας τις πληροφορίες από διπλωματικές πηγές που την ήθελαν ως την επικρατέστερη για την τελευταία διαδικασία, η Λάνα Νουσεϊμπέ σημείωσε στον ένατο γύρο την ίδια ακριβώς επίδοση με τον προηγούμενο της 5ης Νοεμβρίου, αποσπώντας και πάλι επτά «ναι, έξι «όχι», με τα μόνιμα μέλη να της έχουν δώσει τρεις από τις έξι ψήφους αποθάρρυνσης και δύο από τις εφτά ψήφους ενθάρρυνσης.

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Πιθανή νέα υποψηφιότητα

Η εικόνα τέλματος που αποπνέουν οι διαδοχικές προσπάθειες των δεκαπέντε μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταλήξουν σε έναν υποψήφιο – τόσο μεταξύ των πέντε μονίμων μελών όσο και μεταξύ των δέκα εκλεγμένων – ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή νέων υποψηφίων της τελευταίας στιγμής.

Με τη διαδικασία των άτυπων ψηφοφοριών να έχει κρατήσει ήδη περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ενώ απομένουν πια λιγότερο από έξι εβδομάδες για την εκπνοή της θητείας Γκουτέρες, πληθαίνουν σιγά σιγά οι φωνές που κάνουν λόγο για πιθανή νέα υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία σύγκλιση απόψεων μεταξύ των «πέντε», προτού ο Οργανισμός παραμείνει ακέφαλος.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να διεξαχθούν παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μονίμων μελών που έχουν δικαίωμα βέτο ώστε, αλλάζοντας κάποιοι στάση, να κατορθώσουν να συμφωνήσουν σε έναν από τους υπάρχοντες υποψηφίους και να βγει εντέλει «λευκός» καπνός έγκαιρα, με ζητούμενο την ομαλή διαδοχή που απαιτεί και ένα διάστημα προετοιμασίας.

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Σε ό,τι αφορά το σενάριο της νέας υποψηφιότητας, περισσότερο αφορά την ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής που έχει την προτεραιότητα σε αυτόν τον γύρο, με κριτήριο τη γεωγραφική εκπροσώπηση και αντιμετωπίζει το εν λόγω δίλημμα. Αν θα πρέπει δηλαδή να «κατεβάσει» νέο υποψήφιο αφού οι παρόντες (ακόμη και η Γκρίνσπαν που τερματίζει πρώτη) δεν εξασφαλίζουν τη στήριξη και των πέντε μονίμων μελών.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, από την αμερικανική πλευρά θα προτιμηθεί ο πιο κατηρτισμένος υποψήφιος, με τον ίδιο επιπλέον να τονίζει πως τα αποτελέσματα της 9ης ψηφοφορίας θα έπρεπε να σηματοδοτήσουν για κάποιους πως είναι καιρός να αποχωρήσουν από την κούρσα.

Και ενώ για ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία προτεραιότητα για τη νέα ηγεσία αποτελεί η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, για την Ελλάδα, όπως επεσήμανε στα «ΝΕΑ» ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σημαντικό να συνεχιστούν από τον επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ οι προσπάθειες για το Κυπριακό.