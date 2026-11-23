Πόσο εύκολο είναι να πατάς σε δύο βάρκες; Και πόση ευελιξία χρειάζεται ώστε να αποφεύγει κάποιος δηλώσεις που προφανώς θα συζητηθούν; Είναι το ερώτημα που απασχολεί την κοινωνία του μπάσκετ μετά τα όσα είπε για τον Καλάθη ο Βασίλης Σπανούλης μετά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Αρη.

Καλύτερα, όμως, να δούμε την ιστορία από την αρχή. Ο Σπανούλης, εμβληματικός παίκτης στο παρελθόν, πέρασε στην άκρη του πάγκου με την ίδια ζέση να κάνει θαυμαστή καριέρα και ως προπονητής. Γρήγορα πέτυχε με το Περιστέρι, ακόμη συντομότερα του δόθηκαν τα ηνία της εθνικής ομάδας και δεν είπε «όχι». Δρόμος στρωμένος με ελάχιστα αγκάθια και άλλωστε όταν είσαι προπονητής στη Μονακό ή ιδιωτεύεις, δύσκολα θα σηκώσεις σκόνη με κάποια σου απόφαση. Κι αν πας σε ομάδα που διεκδικεί κάτι μεγάλο; Μέχρι πέρυσι ο Αρης ήταν αυτό που λέμε «άοσμος και αδιάφορος» ή αν προτιμά κάποιος, θυμόταν μόνο τα περασμένα μεγαλεία. Τώρα, όμως, θέλει το κάτι παραπάνω, πάει από το καλό στο καλύτερο σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, η πίεση στα στελέχη αυξάνεται και οι απαιτήσεις θεωρούνται υψηλές.

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«Εχει σκοράρει ξανά ο Καλάθης 4/6 τρίποντα;», αναρωτήθηκε ο Σπανούλης που απέτυχε παταγωδώς να σταματήσει την περιφέρεια του ΠΑΟΚ στην Πυλαία και βέβαια ίσως και να έκανε αυτό που επιλέγουν αρκετοί προπονητές. Αφησε τον Καλάθη να επιχειρεί σουτ, γιατί πολύ απλά ο παίκτης μάλλον «δεν το έχει». Κι όμως, ο ηλικίας 37 ετών γκαρντ υπήρξε κομβικός και εύστοχος όσο ποτέ στο παρελθόν. Ναι, έκανε τέτοια δήλωση ο προπονητής της εθνικής ομάδας για έναν παίκτη που, υπό κανονικές συνθήκες, σήμερα θα εντασσόταν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το επικείμενο «παράθυρο». Βαρύ αυτό που είπε ο κόουτς; Οχι. Ηταν απόλυτα ειλικρινής. Και ίσως να είναι καλύτερα όταν βλέπουμε ανθρώπους του αθλητισμού να μιλούν με τη γλώσσα της αλήθειας ή βγάζουν από μέσα τους όσα πιστεύουν. Δηλαδή, κάποιος προτιμά να λένε τα τετριμμένα οι πρωταγωνιστές ή να κρύβονται πίσω από τις απαγορεύσεις ομάδων; Φυσικά, ο Σπανούλης ως «διπλός πράκτορας» θα έλεγε σήμερα «καλώς ήλθες» στον Καλάθη. Ωστόσο, ο γκαρντ παρουσίασε μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Αρη οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα, πρόβλημα που τον είχε ταλαιπωρήσει και στο πρόσφατο παρελθόν και δεν θα ενισχύσει την εθνική ομάδα. Αυτό ειπώθηκε. Κάτι καλό γιατί μπορεί και να προέκυπτε αμηχανία στο τετ-α-τετ. Γιατί σίγουρα ο κόουτς δεν τον θεωρεί καλό σουτέρ, άντε όμως να το πεις αυτό στον ομογενή άσο όταν τον έχει παίκτη. Γίνεται; Μάλλον όχι. Αλλά ο διπλοθεσίτης Σπανούλης σταδιακά θα αντιληφθεί πως καλή η ειλικρίνεια, αλλά η ισορροπία δεν είναι κάτι το εύκολο.