Η διάσκεψη στην Αττάλεια ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, καθώς οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες αντιτάχθηκαν σε κάθε σαφή αναφορά στην απεξάρτηση από αυτά

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε». Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, ουσιαστικά σφράγισε το αδιέξοδο της μεγαλύτερης σε διάρκεια διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και σχεδόν 48 ώρες παράτασης πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος, η σύνοδος στην Αττάλεια κατέρρευσε χωρίς να υπάρξει συνολική πολιτική συμφωνία.

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Το τελικό σχέδιο απόφασης απορρίφθηκε ως ανεπαρκές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σειρά χωρών, καθώς δεν περιείχε ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, την κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το πετρελαϊκό μέτωπο Σαουδικής Αραβίας, Ρωσίας, Ινδίας μπλόκαρε τη συμφωνία, αντανακλώντας την αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να συμφωνήσει σε μια κοινή πορεία αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ενεργειακή ανασφάλεια και οι οικονομικές πιέσεις ανταγωνίζονται την κλιματική ατζέντα.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πλευρές σε αυτή την αίθουσα που αντιτίθενται στο κείμενο. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση. Ως εκ τούτου, αυτές οι αποφάσεις δεν εγκρίθηκαν», ανέφερε, ο τούρκος προεδρεύων της διάσκεψης προτού αποχωρήσει από το βήμα, ενώ συνεχίζονταν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων των χωρών.

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Η τελευταία φορά που οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα είχαν ολοκληρωθεί χωρίς συμφωνία ήταν στην Κοπεγχάγη, το 2009.

Η ΕΕ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αντιδράσεων, με τον Ιρλανδό υπουργό Περιβάλλοντος Ντάρα Ο’ Μπράιαν, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, να ξεκαθαρίζει ότι οι «27» δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν μια απόφαση που αγνοεί την επιστημονική πραγματικότητα και χαρακτήρισε το σχέδιο ανεπαρκές.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Γαλλίας, με την υπουργό Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί να χαρακτηρίζει την πρόταση «απαράδεκτη οπισθοδρόμηση», ενώ ο Παναμάς, η Νορβηγία και οι Νήσοι Μάρσαλ εξέφρασαν επίσης αντιρρήσεις. Ο βέλγος υπουργός Περιβάλλοντος Ζαν-Λικ Κρουκ υπογράμμισε ότι «δεν είναι το τέλος της πολυμερούς προσέγγισης, αλλά πρέπει να υπάρχει το θάρρος να πούμε όχι».

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Πίσω από την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων αναδείχθηκε η ισχυρή αντίσταση της Σαουδικής Αραβίας και άλλων μεγάλων παραγωγών πετρελαίου και υδρογονανθράκων, με τη Ρωσία να συγκαταλέγεται επίσης στις χώρες που επιδίωξαν να μείνει εκτός του τελικού κειμένου οποιαδήποτε ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με παρατηρητές της συνόδου, οι χώρες αυτές άσκησαν έντονες πιέσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διαμορφώνοντας ένα μέτωπο απέναντι στις προσπάθειες περισσότερων από 130 χωρών να συμπεριληφθεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης για τη σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Ιρλανδός υπουργός κατηγόρησε ευθέως τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες ότι κράτησαν τη διάσκεψη «όμηρο», ζητώντας μάλιστα επανεκκίνηση της διαδικασίας των COP.

Η συμβιβαστική πρόταση της τουρκικής και της αυστραλιανής προεδρίας απέφυγε τελικά να επαναλάβει τη δέσμευση της COP28 στο Ντουμπάι, το 2023, για μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Αντίθετα, περιελάμβανε αναφορές στην ηλεκτροκίνηση και στην αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην παγκόσμια τελική κατανάλωση ενέργειας στο 35% έως το 2035, από περίπου 23% σήμερα.

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Παράλληλα, προέβλεπε την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις και αρκετές χώρες προειδοποίησαν ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να λειτουργήσουν ως άλλοθι για τη συνέχιση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων, αντί να επιταχύνουν τη μείωσή τους.

Η χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών

Σημαντικό αγκάθι αποτέλεσε και η χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες ζητούσαν σαφείς και επαρκείς πόρους για την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιο προέβλεπε τον τριπλασιασμό της σχετικής χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τη βάση υπολογισμού, ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες δεν εμφανίστηκαν διατεθειμένες να αναλάβουν πρόσθετες δεσμεύσεις πέραν όσων είχαν ήδη συμφωνηθεί.

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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ,δήλωσε «βαθιά απογοητευμένος» από την έκβαση, επισημαίνοντας ότι «τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της κλιματικής κρίσης».

Η φετινή διάσκεψη ήταν η πρώτη μετά την επιβεβαίωση από τον περιβαλλοντικό οργανισμό του ΟΗΕ ότι η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου που είχε τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού.

Για το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων 25 ετών των συνομιλιών των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, οι αποφάσεις δεν έκαναν ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, μέχρι πριν από τρία χρόνια, όταν στα ΗΑΕ επιτεύχθηκε συμφωνία – σταθμός που ζητούσε «μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα».

Εκτοτε δεν υπήρξε καμία άλλη ρητή αναφορά. Η φετινή τουρκοαυστραλιανή πρόταση παρέπεμπε στη συμφωνία του Ντουμπάι, αλλά αυτό δεν κρίθηκε επαρκές από πολλά κράτη και περιβαλλοντικές οργανώσεις.