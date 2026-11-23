Ένα ακόμα επεισόδιο ήρθε να προστεθεί στην κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ – αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου και με «σπίθα» μια ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Αφορμή ήταν τα δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν πως τα μέλη της ΠΑΣΠ που είχαν στην κατοχή τους τη σημαία, τα οποία ανήκουν στην κομματικά άστεγη ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ (τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί και στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη), παρέδωσαν τη σημαία στα χέρια του επίσημου ΠΑΣΟΚ, για να τη διαχειριστεί όπως το ίδιο κρίνει.

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Η επίμαχη ανάρτηση

Ο Δούκας, με ανάρτησή του, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να έχει στην κατοχή του τη σημαία, προτείνοντας δημόσια πως αυτή θα έπρεπε να παραδοθεί στον Σύνδεσμό Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) – μια ιδέα που έτσι κι αλλιώς κυκλοφορεί πέριξ του ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια, με επίγνωση όλων πως για κάτι τέτοιο απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί.

Η υπόθεση, ωστόσο, πολύ γρήγορα έφυγε από την ουσία της συζήτησης για τη σημαία και εξελίχθηκε σε μια κεντροαριστερή σύγκρουση, γιατί λίγες ώρες μετά, με μια επιθετική ανακοίνωση στη «γραμμή» Δούκα, για το θέμα τοποθετήθηκε και η ΕΛΑΣ.

Σε δική της ανακοίνωση, η ΠΑΣΠ ξεκαθάρισε πως η σημαία παραμένει στα χέρια των φοιτητών, ενώ το ΠΑΣΟΚ έριξε τα βέλη του στην Αμαλίας, κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση και αποκαλώντας τον Τσίπρα «Mr. Funds»: «Η σπέκουλα που στήσατε για να καταλήξει με την ανακοίνωσή σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης», ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη – σε μια φράση που επισήμως διευκρινιζόταν πως δεν αφορούσε τον Δούκα, αλλά την αναμόχλευση του θέματος.

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Δεν ήταν, πάντως, λίγα τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που σχολίαζαν σκωπτικά την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, ενώ δύο παλιοί γραμματείς της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ο Παντελής Καμάς και ο Κώστας Πανταζής, διευκρίνισαν στο ίδιο μήκος κύματος (παρότι ανήκουν σε διαφορετικές εσωκομματικές γραμμές και κανείς εκ των δυο τους δεν είναι στο προεδρικό περιβάλλον) τους λόγους για τους οποίους η σημαία βρέθηκε και παραμένει στα χέρια της ΠΑΣΠ.

Πρόσωπα που μετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, όπως ο Νίκος Χριστοδουλάκης και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, εξέφρασαν διαφορετική άποψη για το μέλλον της σημαίας, ενώ ο σημερινός γραμματέας νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Τσούμας, σχολίασε αιχμηρά τον Τσίπρα: «Oι καιροί αλλάζουν, μα οι άνθρωποι ποτέ».

Η ΕΛΑΣ, με ακόμα μία ανακοίνωση, συνέστησε ψυχραιμία στη Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας πως τέτοια επέδειξε το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου με γραμματέα τον Γιάννη Ραγκούση (όταν το θέμα είχε τεθεί εκ νέου στο τραπέζι), αλλά και ο Δούκας. Για τον δήμαρχο, το σχόλιο πέρασε αναπάντητο, σε αντίθεση με αυτό για τον πρώην πρωθυπουργό: «Η ψυχραιμία είναι πράγματι σπουδαία αρετή. Την επέδειξαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, όταν ο κ. Τσίπρας προέβαινε σε συστηματική δολοφονία χαρακτήρα, όπως όταν με θράσος και αμετροέπεια χαρακτήριζε “δικτάτορα Πινοσέτ” τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας».

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Σκληρή απάντηση

Έμπειρα πασοκικά στελέχη εκτιμούν εμφανώς πως η Αμαλίας επιδιώκει την πολιτική αποσταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ λόγω των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συνδέοντας τον τρόπο με τον οποίο ανέδειξε τη διαφοροποίηση Δούκα και τις διαρροές για πράσινες μεταγραφές στην ΕΛΑΣ – ακόμα και με την ανεξαρτητοποίηση του Απόστολου Πάνα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, από την άλλη, θεωρούν πως η πλευρά Τσίπρα επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση που άνοιξε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης 2015-2019 στο ιδιωτικό χρέος, με αφορμή την Εξεταστική που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ: «Σας έλεγε “μην πληρώνετε τα δάνεια, θα κάνουμε Σεισάχθεια” ο κ. Τσίπρας. Όχι μόνο δεν έκανε “Σεισάχθεια”, αλλά πούλησε με δικό του νόμο 20 δισ. ευρώ “κόκκινα” δάνεια στα funds και σήμερα ως γνωστός ψεύτης λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ», ανέφερε κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλία ο Νίκος Ανδρουλάκης.