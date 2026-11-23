Οι νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟ απέναντι στην Καλαμάτα και στον ΟΦΗ αντίστοιχα έχουν κάποιες ομοιότητες.

Οι δυο ομάδες κέρδισαν δύσκολα, έχασαν παίκτη από τραυματισμό, βρήκαν τα γκολ της νίκης στο δεύτερο ημίχρονο και οι αντίπαλοί τους έκαναν συμπαθητικές προσπάθειες να πάρουν βαθμό. Επίσης ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟ δεν έκαναν το καλύτερο εφετινό τους ματς. Αλλά έχουν αποκτήσει τη συνήθεια να κερδίζουν.

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Νίκαια

Η ΑΕΚ κέρδισε την Καλαμάτα στη Νίκαια με 0-1. Άλλοι σε αυτό το αποτέλεσμα είδαν τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση κέρδιζε τα παιχνίδια πέρυσι και θεωρούν το αποτέλεσμα αυτό καλό οιωνό ενόψει της συνέχειας: θυμίζω ότι πέρυσι η ΑΕΚ ειδικά στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος είχε αρκετές νίκες με 1-0 κι όχι μόνο εκτός έδρας.

Άλλοι πάλι είδαν στη νίκη της ΑΕΚ (και κυρίως στην εμφάνισή της) απλά τα γνωστά προβλήματα που η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την εφετινή σεζόν εκτός έδρας. Όλοι μπορεί να έχουν δίκιο. Τι είδα εγώ; Την ΑΕΚ που είχε κυρίως το μυαλό της στο ματς με την Κόμο για το Τσάμπιονς Λιγκ που είναι στο πρόγραμμα την επόμενη Τρίτη.

Όχι τυχαία σκόρερ της ΑΕΚ και μάλλον ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ήταν ο Κοϊτά που εξαιτίας τιμωρίας δεν θα αγωνιστεί στο ματς με την Κόμο. Η οποία Κόμο κι αυτή στο ματς με την Κάλιαρι είχε το μυαλό της στην ΑΕΚ – κι αυτή κέρδισε χωρίς να ενθουσιάσει. Λογικά όλα: το Τσάμπιονς Λιγκ είναι μεγάλη βιτρίνα για να μην το σκέφτεσαι κάθε φορά που πλησιάζει.

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Αδυναμία

Μου έκανε εντύπωση στο Καλαμάτα – ΑΕΚ (0-1) η αδυναμία προπονητών και παικτών της ΑΕΚ να κατανοήσουν τον νέο κανονισμό στις αλλαγές.

Στο 88′ του παιχνιδιού ο Γιόβιτς βγήκε αργά από το γήπεδο με αποτέλεσμα, όπως ο νέος κανονισμός ορίζει, ο διαιτητής Ματσούκας να μην επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο στον Γκατσίνοβιτς (που τον αντικατέστησε) παρά μόνο όταν ύστερα από ένα λεπτό η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Σέρβος έχει κάνει το ίδιο στο ματς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και μάλιστα τότε η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ. Από την άλλη δεν μου έκανε εντύπωση η αποβολή του προπονητή της ΑΕΚ στο τέλος. Είπε ότι δεν τα έβαλε με τους διαιτητές και ότι απλά φώναζε στον τερματοφύλακα Στρακόσα. Τον πιστεύω μόνο γιατί δεν μεγάλωσε η μύτη του, όπως και θα έπρεπε…

Όχι κακή

Η Καλαμάτα δεν ήταν κακή το Σάββατο και είχε και τις ευκαιρίες της. Αλλά αρχίζει σιγά – σιγά να πληρώνει το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην έδρα της και αγωνίζεται φιλοξενούμενη στη Νίκαια. Εχει συμβεί και με την Κηφισιά την προηγούμενη σεζόν: κι αυτή δεν είχε έδρα. Αλλά υπάρχει μια διαφορά: η Κηφισιά έχει ελάχιστους οπαδούς και εν πάση περιπτώσει έπαιζε στην Αθήνα. Η Καλαμάτα έχει ανάγκη τον κόσμο της. Που περίμενε χρόνια να τη δει στην πρώτη κατηγορία και δεν τη βλέπει.

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Τραυματισμοί

Την Παρασκευή έγραφα εδώ ότι θα υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί σε αυτό τον κύκλο των ασταμάτητων παιχνιδιών που έχουν μπροστά τους ειδικά οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ στη Νίκαια έχασε τον Αριάγκα που χτύπησε στον ώμο και θα μείνει έξω δυο μήνες περίπου. Θα μπορούσα να ευλογήσω τα γένια μου μιλώντας για την πρόβλεψή μου, ωστόσο το πρόβλημα που αποκόμισε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν είναι μυϊκό: χτύπησε πέφτοντας άτσαλα. Είναι άτυχος γιατί ο Νίκολιτς θα τον χρησιμοποιούσε στο Κόμο. Ο Αριάγκα είναι η παράξενη εκείνη περίπτωση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται πιο πολύ στην Ευρώπη παρά στην Ελλάδα. Εχει αγωνιστεί βασικός στα ματς της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης: ο Νίκολιτς στο Κόμο σίγουρα τον είχε στα σχέδιά του.

Αντίνο

Τραυματισμό, που θα δούμε σήμερα πόσο σοβαρός είναι, είχε κι ο Αντίνο στο ματς του ΠΑΟ με τον ΟΦΗ. Κι αυτός δεν έπαθε κάποιο μυϊκό τραυματισμό: συγκρούστηκε με αντίπαλο. Βγήκε από το γήπεδο με το φορείο: κακό σημάδι.

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Ο τραυματισμός του Αργεντίνου επηρέασε τον ΠΑΟ που είχε ένα μετριότατο πρώτο ημίχρονο και χρωστά το ότι δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ στον τερματοφύλακά του Πένια που στο 45′ έπιασε πέναλτι του Ταξιάρχη Φούντα. Η φάση αυτή αποδείχτηκε καθοριστική γιατί στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν. Οπως και η ΑΕΚ το Σάββατο, ο ΠΑΟ δεν θα μπορούσε παρά να βελτιωθεί. Κι όταν ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε με κεφαλιά το πρώτο του γκολ φέτος στο πρωτάθλημα στο 52′ όλοι κατάλαβαν ότι ο ΠΑΟ θα έπαιρνε άλλη μια νίκη. Ο ΠΑΟ έδιωξε το άγχος με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 85′. Αλλά το ματς είχε κριθεί στο γκολ του Λιβάι Γκαρσία.

Χάρι Κέιν

Μια άλλη πρόβλεψή μου δυστυχώς αποδείχτηκε σωστή: αναφέρομαι στην πρόβλεψη ότι ο μεγάλος Χάρι Κέιν θα πληρώσει την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας γιατί το σχετικό βραβείο προκαλεί μια γρουσουζιά πέρα από τα συνηθισμένα. Ο Άγγλος φορ της Μπάγερν Μονάχου τραυματίστηκε την Παρασκευή στην ισοπαλία των Βαυαρών απέναντι στην Κολωνία: η διάγνωση έδειξε ρήξη συνδέσμου της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, ο παίκτης χειρουργήθηκε και αναμένεται να επιστρέψει τέλη Φεβρουαρίου. Πριν από τη βράβευσή του ο Αγγλος δεν είχε κανένα ανάλογο τραυματισμό. Αλλά αν γνωρίζει τι έχουν πάθει οι νικητές της Χρυσής Μπάλας κατά καιρούς πρέπει να αισθάνεται μάλλον ανακούφιση.

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Άτυχος

Τα έγραφα όταν γινόταν η μεγάλη συζήτηση για το ποιος θα κερδίσει το βραβείο: τυχερός θα είναι όποιος δεν το κερδίσει. Μετά τον τραυματισμό του Αγγλου επισημάνθηκε από όλα τα ΜΜΕ της Ευρώπης ότι κι αυτός είχε την ατυχία που είχαν οι προηγούμενοι δυο νικητές: ο Ρόδρι και ο Ντεμπελέ με το που κέρδισαν το βραβείο άρχισαν να μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία.

Αλλά η κατάρα έρχεται από παλιά. Ο Μάρκο φαν Μπάστεν και ο Ματίας Ζάμερ μόλις κέρδισαν το βραβείο έκοψαν το ποδόσφαιρο! Ο Παπέν κάποτε έμεινε μήνες έξω. Ολα τα προβλήματα του Βραζιλιάνου Ρονάλντο ξεκίνησαν μετά τη βράβευσή του και ήταν πάρα πολλά ενώ ουκ ολίγα είχε και ο Μάικλ Οουεν. Οι μόνοι που δεν είχαν κανένα πρόβλημα ήταν ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχουν πάρα πολλές στη συλλογή τους. Γλίτωσε πολύ κόσμος χάρη σε αυτούς…