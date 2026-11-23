Ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή συγκάλυψη της δολοφονίας του δικαστή Πάολο Μπορσελίνο

Επί μισό αιώνα, ο Τζιάνι Ντε Τζενάρο ήταν από τους πιο ισχυρούς άνδρες στην Ιταλία. Είδε κυβερνήσεις να ανεβαίνουν και να πέφτουν, έζησε αναταραχές, έμαθε τα μυστικά της Δημοκρατίας. Το παρατσούκλι που του έδωσαν τη δεκαετία του 1980 ήταν «καρχαρίας». Και όχι τυχαία.

Ως επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, στενός συνεργάτης του θρυλικού δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε και μεγάλος ήρωας στον αγώνα κατά της Μαφίας κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, καταδίωκε με αμείλικτη επιμονή τα αφεντικά της Κόζα Νόστρα στη Σικελία.

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Το Σάββατο, ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας αυτοκτόνησε στο εξοχικό σπίτι του στην Τοσκάνη, σε ηλικία 78 ετών – η αστυνομία αναλύει ένα πιστόλι που βρέθηκε δίπλα του, ενώ εντοπίστηκαν αποχαιρετιστήρια σημειώματα προς την οικογένειά του. Η είδηση προκάλεσε σοκ στην Ιταλία και άνοιξε ξανά μία από τις βαθύτερες πληγές στη συλλογική συνείδηση της χώρας, λόγω των υποψιών για συνενοχή υψηλόβαθμων πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων σε αυτά τα εγκλήματα.

Πέντε δίκες

Λίγο νωρίτερα, ένα από τα μεγάλα άλυτα μυστήρια της Ιταλίας – ποιος βρισκόταν πραγματικά πίσω από τον πόλεμο της Κόζα Νόστρα εναντίον του ιταλικού κράτους τη δεκαετία του 1990 – είχε επανέλθει με μια σχεδόν απίστευτη κατηγορία: η εισαγγελία της Σικελίας στην Καλτανισέτα υπέδειξε τον Ντε Τζενάρο ως παράγοντα που συνέβαλε στην παρεμπόδιση των ερευνών για τη δολοφονία του Μπορσελίνο και των πέντε σωματοφυλάκων του στις 19 Ιουλίου 1992, στο Παλέρμο, 57 ημέρες μετά την επίθεση που σκότωσε επίσης τον Φαλκόνε.

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Ήταν ένα έγκλημα που παρέμεινε ανεξιχνίαστο μετά πέντε δίκες. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά μετά 34 χρόνια, προέκυψαν ενδείξεις ότι ο Ντε Τζενάρο συμμετείχε σε αυτό. Την 1η Δεκεμβρίου, το δικαστήριο θα αποφάσιζε σχετικά με το αίτημα της εισαγγελίας για τη σύλληψή του και τριών ατόμων στον κύκλο του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντε Τζενάρο είχε δραστηριοποιηθεί με στόχο ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στη δικαιοσύνη τις λεπτομέρειες που γνώριζε σχετικά με τη δολοφονία Μπορσελίνο και το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η προσωπική του ατζέντα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Ντε Τζενάρο και έκτοτε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας είχε απομονωθεί από γνωστούς και συγγενείς.

Εντυπωσιακό κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο ήταν εντυπωσιακό δεδομένου της προϋπηρεσίας του 78χρονου πρώην αξιωματούχου. Αφού ηγήθηκε ερευνών για το οργανωμένο έγκλημα για την αστυνομία, διετέλεσε διευθυντής της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας (DIA), του ιταλικού αντίστοιχου του FBI, που δημιούργησε ο Φαλκόνε, από το 1991 έως το 1994.

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Ο Φαλκόνε έλεγε πως όταν μιλούσε με τον Ντε Τζενάρο ήταν σαν να μιλούσε στον εαυτό του. Του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήταν αυτός που διαχειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις και τη μεταφορά στην Ιταλία του Τομάσο Μπουσκέτα, του πρώτου σημαντικού πληροφοριοδότη της Κόζα Νόστρα, ένα ορόσημο στην καταπολέμηση της Μαφίας το 1984.

Μετά τον θάνατο του Φαλκόνε, η καριέρα του Ντε Τζενάρο τον έφερε στο προσκήνιο, αφού έγινε αναπληρωτής διευθυντής της Ιταλικής Αστυνομίας το 1994 υπό την πρώτη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και στη συνέχεια Αρχηγός της Αστυνομίας από το 2000 έως το 2007 υπό τη δεύτερη κυβέρνηση του μεγιστάνα – ήταν υπεύθυνος για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στη σύνοδο κορυφής της G-8 στη Γένοβα το 2001.

Στη συνέχεια, διετέλεσε διευθυντής της DIS, της υπηρεσίας πληροφοριών, από το 2008 έως το 2012 και μετά προήδρευσε της Leonardo, της πρώτης δημόσιας εταιρείας κατασκευής όπλων της Ιταλίας, πριν μετακινηθεί στον ιδιωτικό τομέα το 2020.

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Πιο πρόσφατα, ήταν πρόεδρος της κατασκευαστικής κοινοπραξίας Eurolink, η οποία ηγείται του έργου κατασκευής της γέφυρας στον Πορθμό της Μεσσήνης.

Μυστικές υπηρεσίες

«Ένα άλλο κομμάτι της αλήθειας μπορεί να έχει χαθεί», δήλωσε ο Μανφρέντι Μπορσελίνο, γιος του δικαστή, ο οποίος υποστηρίζει την έρευνα.

Απόδειξη της πολυπλοκότητας του θέματος είναι ότι ο αδελφός του Μπορσελίνο, Σαλβατόρε, που αντιτίθεται, πιστεύει ότι οι κατηγορίες εναντίον του Ντε Τζενάρο είναι «αβάσιμες» και μάλιστα κατηγόρησε την εισαγγελία της Καλτανισέτα για υποκίνηση σε αυτοκτονία. Ένας από τους δικηγόρους του Ντε Τζενάρο, ο Φραντσέσκο Μπερτορότα, μίλησε μαζί του για τελευταία φορά την Πέμπτη και λέει ότι τον είδε «συντετριμμένο».

«Παρατήρησα ότι ήταν απογοητευμένος που έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια σε κατηγορίες που θεωρούσε άδικες και διαβόητες», δήλωσε.

Η υπόθεση δολοφονίας του Μπορσελίνο κρύβει όλα τα μυστικά εκείνης της τρομερής εποχής, επειδή φαινομενικά επιλύθηκε γρήγορα, με τη σύλληψη των υπεύθυνων μαφιόζων, μέχρι που το 2008 αποδείχθηκε ότι ήταν αθώοι και πως όλο αυτό ήταν αστυνομική οργάνωση.

Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκαν τα ίχνη της πιθανής εμπλοκής των μυστικών υπηρεσιών. Η αλήθεια παραμένει άγνωστη.