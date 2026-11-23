«Με έκπληξη και ανησυχία» διαβάζει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ, πόσταρε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος διατράνωσε πως «δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό» και πρότεινε να παραδοθεί είτε στη Βουλή, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών. Διατυμπάνισε, δηλαδή, ό,τι λέει η ΕΛΑΣ. Τώρα φταίνε όσοι τον κακολογούν ότι δουλεύει περισσότερο επικοινωνιακά για το επόμενο κόμμα του;

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Μπηχτές

Πώς έκλεισε την κουβέντα για τα σενάρια συμπαράταξής του με τη Χαριλάου Τρικούπη ο Αλέξης Χαρίτσης; Δηλώνοντας στο MegaNews 104,6 «το ΠΑΣΟΚ πήρε την κ. Κασιμάτη, τι να με κάνει εμένα;». Αυτή απάντησε με δήλωση, στην οποία έγραψε διάφορες μπηχτές για τον εξώστη, τον ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδεολογικές τους αποκλίσεις, κατηγορώντας τον ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως «η χώρα έχει μια συνολικότητα». Πάντως, μεταξύ μας, δύσκολα θα πει κανείς το ίδιο για το διευρυμένο Κίνημα. Γιατί με τις μεταγραφές του έχει γίνει ένα κόμμα άθροισμα των επιμέρους στελεχών του, όχι συμπαγές.

Φιλόπατρις

Θυμάται το ευρύ κοινό τον Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο; Οχι. Λίγοι στην Ημαθία ίσως δεν έχουν ξεχάσει πως το 2012 εξελέγη με τους ΑΝΕΛ, το 2014 ανεξαρτητοποιήθηκε και ψήφισε τον Δήμα για ΠτΔ, εντάχθηκε στη ΝΔ, αλλά δεν μπήκε ξανά στη Βουλή, και μετά κατέβηκε με διάφορα μικρά κόμματα της Δεξιάς. Αυτός, λοιπόν, ενημέρωσε τους σοσιαλμιντιακούς του ακολούθους πως τώρα στηρίζει τον Σαμαρά, βάζοντας λεζάντα σε μια φωτογραφία τους «συνετάξω τω φιλοπάτριδι; Συνεταξάμην». Κι ύστερα, ρίγησαν άπαντες οι εκπρόσωποι του ελληνοχριστιανισμού.

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Καχυποψία

Εξαλλη η Σοφία Βούλτεψη αναφώνησε στο πλατό του ΣΚΑΪ «ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για τον Λιάκο και τον Τσάφο;». Το παραθέτω όχι γιατί είναι είδηση το να χάνει την ψυχραιμία της η εν λόγω γαλάζια – προφανώς, συμβαίνει τόσο συχνά όσο ανατέλλει και δύει ο ήλιος -, αλλά επειδή η ενόχλησή της αποτυπώνει τη συναισθηματική και ψυχική κατάσταση πολλών νεοδημοκρατών βουλευτών. Στην ΚΟ της συμπολίτευσης, δεν έπαψαν ποτέ να βλέπουν με καχυποψία, αν όχι εχθρικά, τους τεχνοκράτες εξωκοινοβουλευτικούς της κυβέρνησης.