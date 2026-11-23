Την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός ρίχνει γέφυρες στους γαλάζιους δυσαρεστημένους - και σε πρώην ή νυν στελέχη της ΝΔ ­- η κυβέρνηση προσπαθεί να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους του 2023

Η κινητικότητα της μίας πλευράς είναι υπό τη διακριτική παρακολούθηση της άλλης σε μια άτυπη επιχείρηση αντικατασκοπείας ανά την επικράτεια εδώ και καιρό.

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς της Πειραιώς υιοθετούν εσχάτως χαμηλούς τόνους έναντι του Αντώνη Σαμαρά μέχρι να προκύψει επισήμως νέο κόμμα, το σαμαρικό στρατόπεδο συστηματοποιεί τη σκληρή κριτική.

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Η κυβέρνηση προσπαθεί να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους του 2023, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός ρίχνει γέφυρες στους γαλάζιους δυσαρεστημένους – και σε δυνητικούς ψηφοφόρους, και σε πρώην ή νυν στελέχη της ΝΔ.

Στο κυβερνητικό παρασκήνιο, παρακολουθώντας τα μηνύματα από τις πρώτες περιοδείες του Σαμαρά σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Καμένα Βούρλα, Μάλγαρα, επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν σωστά τις δημόσιες επαφές του Μεσσήνιου με πολιτικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και επαγγελματικές ομάδες, για τυχόν αναπροσαρμογή τακτικής επί του πεδίου πια.

Η στρατηγική του Μαξίμου

Ζητούμενο παραμένει η παρασκηνιακή ενεργοποίηση νεοδημοκρατικών «πυρήνων» κόντρα στους σαμαρικούς. Έως χθες δεν είχε ληφθεί απόφαση για άλλη, κεντρική αλλαγή στην αντιμετώπιση του πρώην πρωθυπουργού, δημοσίως.

Όμως νέα δεδομένα θα προκύψουν σύντομα: πέραν της επιστροφής του Σαμαρά στον Βορρά στο τέλος της εβδομάδας, ο ίδιος προτίθεται να ανοίξει βηματισμό ακόμα περισσότερο πριν από τα Χριστούγεννα, ίσως με πρώτες περιοδείες στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

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Ήδη οι εξ απορρήτων συνεργάτες του εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το κλίμα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, όπου εμφανίστηκαν σε ένα 48ωρο πρόσωπα που δηλώνουν έτοιμα είτε να στηρίξουν οργανωτικά και επικοινωνιακά ένα κόμμα Σαμαρά είτε να ενταχθούν σε ψηφοδέλτια.

Οι επαφές στη Θεσσαλονίκη

Και μόνο οι ολιγόωρες επαφές του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη τροφοδότησαν συζητήσεις γύρω από πρόσωπα και ρόλους, παρότι ο ίδιος επέστρεψε αιφνιδιαστικά στην Αθήνα αργά το βράδυ του Σαββάτου (αντί Κυριακής) για να προλάβει συνάντηση με «ξένο αξιωματούχο» σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού – με Αμερικανό που έχει διαύλους στους Ρεπουμπλικανούς και τον οποίο ο Σαμαράς γνωρίζει από τα χρόνια στο Χάρβαρντ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Εξού και νέα σαμαρική αποστολή στη Θεσσαλονίκη δρομολογείται για το ερχόμενο Σάββατο, περιλαμβάνοντας συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο (το απόγευμα) και ραντεβού με νέους (το βράδυ).

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Οι προχθεσινές εικόνες από το «Μακεδονία Παλλάς» βρέθηκαν αμέσως στο νεοδημοκρατικό ραντάρ. Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση στο πλευρό Σαμαρά της Βούλας Πατουλίδου, η οποία έχει διεκδικηθεί από τον Μητσοτάκη.

Η πρώτη σε σταυρούς περιφερειακή σύμβουλος πανελλαδικά ακόμα και μετά την αποχώρησή της από το «Μακεδονία Παλλάς» φέρεται ότι πήγε για καφέ με πρόσωπα κοντά στον Μεσσήνιο. Μεταξύ ΝΔ και Πατουλίδου έχει υπάρξει ρήγμα – κατά πολλούς αγεφύρωτο –, καθώς αισθάνεται αδικημένη από τη διαχείριση της διαδικασίας διαδοχής του Απόστολου Τζιτζικώστα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αν και έχουν περάσει αναταράξεις και οι σχέσεις της με τον Σαμαρά, υπήρξε ζεστό κλίμα προχθές, ανεξάρτητα από το αν αποφασίσει να κάνει ένα βήμα παρακάτω.

Ποιοι δήλωσαν παρών στο κάλεσμα

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης ο Γιώργος Ορφανός και η κόρη του Ηρώ η οποία φέρεται να έχει κλειδώσει ως υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης και ο Σάββας Αναστασιάδης με τον γιο του Νίκο, ο οποίος φέρεται να προορίζεται για τη Β’ Θεσσαλονίκης.

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Παρόντες επίσης οι Κώστας Ζαχαράκης, Μιχάλης Χαλκίδης, Ζήσης Τζηκαλάγιας και ο Κώστας Κιλτίδης, ο οποίος στηρίζει Σαμαρά αλλά δεν θα είναι υποψήφιος. Επίσης, οι πρώην βουλευτές Γιώργος Αρβανιτίδης και Άρης Μουσιώνης του ΠΑΣΟΚ και ο Απόστολος Αβδελάς (Ελληνική Λύση) και αυτοδιοικητικοί. Νωρίτερα από τα Μάλγαρα ο Σαμαράς κάρφωνε το Μαξίμου γιατί «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ» έχοντας δίπλα του τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη που έχει έρθει σε ευθεία ρήξη με τον Μητσοτάκη, ενώ στους πρώτους σταθμούς της περιοδείας εθεάθησαν και οι Κώστας Μαρκόπουλος, Λουκάς Κατσαρός κ.ά.