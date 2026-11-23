«Η αναζήτηση όπλων και η προσπάθεια οργάνωσης μιας επίθεσης αποτελούν μια ποιοτική μεταβολή και όχι απλώς μια εκδήλωση εφηβικής επιθετικότητας», επισημαίνει ο επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Χρήστος Λιάπης

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν δημιουργεί αυτομάτως έναν μελλοντικό δράστη βίας. Μπορεί, ωστόσο, σε έναν ευάλωτο ψυχισμό και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε μια επικίνδυνη διαδρομή προς την ακραία επιθετικότητα.

Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι ενδείξεις αυτής της μετάβασης, χωρίς να αποδίδεται κάθε ακραία συμπεριφορά σε ένδειξη ψυχικής νόσου. Αυτό επισημαίνει ο επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Χρήστος Λιάπης, με αφορμή την υπόθεση της Παραμυθιάς, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης του εκφοβισμού και έγκαιρης παρέμβασης.

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«Η επαναλαμβανόμενη ταπείνωση, η απόρριψη, η αίσθηση αδυναμίας διαχείρισης του σχολικού εκφοβισμού μπορούν να προκαλέσουν βαθύ τραυματισμό της αυτοεκτίμησης, ντροπή, κοινωνική απομόνωση, αίσθηση απώλειας ελέγχου και έντονο θυμό ή ακόμη να κλιμακωθούν σε αισθήματα εκδικητικότητας», επισημαίνει.

Σε ορισμένους ευάλωτους εφήβους συσσώρευση αυτών των συναισθημάτων είναι ικανή να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ψυχολογική μετατόπιση: «Από τη θέση του ανθρώπου που αισθάνεται αβοήθητος, στη φαντασίωση του ανθρώπου που αποκτά ξαφνικά δύναμη να επιβάλλεται στους άλλους», εξηγεί.

Κρίσιμο σημείο σε αυτή τη διαδρομή είναι η μετάβαση από τη φαντασίωση στην πράξη. «Η αναζήτηση όπλων και η προσπάθεια οργάνωσης μιας επίθεσης αποτελούν μια ποιοτική μεταβολή και όχι απλώς μια εκδήλωση εφηβικής επιθετικότητας», τονίζει ο καθηγητής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης τέτοιων ενδείξεων.

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Παράλληλα, θέτει μια σημαντική παράμετρο: «Η βίαιη συμπεριφορά ή η εκδήλωση ακραίας βίαιης πρόθεσης από έναν έφηβο δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ψυχικής νόσου», λέει. «Η μεγαλύτερη πλειονότητα των θυμάτων δεν στρέφεται στην ένοπλη βία, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί τις καταστροφικές συνέπειες για τον ψυχισμό τους».

Στην εξίσωση προστίθεται πλέον «και η διάσταση της πληροφορίας». Η χρήση εφαρμογών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες συνθήκες.

«Η συνεχής ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όταν υπάρχουν βασικά δομικά προβλήματα σε αυτό για το οποίο προβληματιζόμαστε, μπορεί τελικά να επιφέρει αποτελέσματα ακόμη πιο στρεβλά», προειδοποιεί ο Χρήστος Λιάπης.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η AI εκκολάπτει βίαιες συμπεριφορές αλλά ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά συστήματα ανταποκρίνονται σε ευάλωτους χρήστες, «ειδικά στους εφήβους όπου τα στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου δεν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί, κυρίως στο κομμάτι των αναστολών».

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Ο ρόλος της οικογένειας

«Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην τέλεση μιας δολοφονικής επίθεσης για να κινητοποιηθούμε», συνεχίζει. «Ο γονιός οφείλει να αντιλαμβάνεται εγκαίρως εάν το παιδί του υφίσταται εκφοβισμό, να παρατηρεί αιφνίδιες μεταβολές στην ψυχολογία του, να μην εστιάζει μόνο στις ώρες που περνά μπροστά στην οθόνη. Σημασία έχουν και το περιεχόμενο των αναζητήσεων, οι ποιοτικοί δείκτες ενασχόλησης με τα ψηφιακά μέσα».

«Η οικογένεια θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο παιδί, ενώ οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να επαγρυπνούν για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Ιδιαίτερα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει πολλές διαφορετικές αναγνώσεις και μπορεί να ενισχύσει την εκτέλεση επικίνδυνων πράξεων, η σκέψη μας οφείλει να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο σύνθετη και, ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν περισσότερο ευαίσθητη για τους νέους, που αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας».