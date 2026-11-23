«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κεντροδεξιά του κυβέρνηση οδεύουν προς μια τρίτη θητεία στις εκλογές που θα γίνουν μέχρι τα μέσα του 2027, παρά τις επιβλαβείς έρευνες για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ένα σκάνδαλο υποκλοπών. Της αντιπολίτευσης ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, ένας πρώην πρωθυπουργός που ίδρυσε το νέο κόμμα της Αριστερής Συμμαχίας, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να αντιταχθεί από τα δεξιά. Ο τουρισμός και οι πόροι της ΕΕ θα στηρίξουν την ανάπτυξη».

Μόνο ο «Economist» θα μπορούσε να συμπυκνώσει σε 78 λέξεις τις προβλέψεις του γι’ αυτά που θα γίνουν τον επόμενο χρόνο στην Ελλάδα. Μα πόσα διδάγματα προκύπτουν από αυτές τις λέξεις για τον τρόπο που βλέπουν τη χώρα μας οι ξένοι!

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Πρώτον, δεν υπάρχει κάποιος πλην του Μητσοτάκη που να παίζει ως επόμενος πρωθυπουργός. Δεύτερον, δεν αναφέρονται τα Τέμπη, που πολλοί θεωρούν τον πιο επιβαρυντικό παράγοντα, αλλά το σκάνδαλο υποκλοπών, που η κυβέρνηση προσπαθεί ανεπιτυχώς χρόνια τώρα να θάψει.

Τρίτον, δεν υπάρχει το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο ο Τσίπρας, κι ας ξεχάστηκε από τον τίτλο του κόμματός του το εθνικοπατριωτικό σκέλος («Ελληνική»), που με τόσον κόπο σχεδιάστηκε.

Τέταρτον, αφιερώνονται 14 ενθαρρυντικές λέξεις σε έναν πολιτικό που δεν έχει καν ανακοινώσει τη συμμετοχή του στις εκλογές. Πέμπτον, παραλείπονται εντελώς τα εγχώρια κίνητρα για την ανάπτυξη. Και η καινοτομία, και οι επενδύσεις;

Μπορεί φυσικά η έγκυρη βρετανική επιθεώρηση να πέσει έξω. Στο κάτω – κάτω, πέρυσι τέτοιο καιρό προέβλεπε σωστά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «μπορεί να στείλει ακόμη και ειδικές δυνάμεις για να συλλάβουν ή να σκοτώσουν τον Νικολάς Μαδούρο», αποτύγχανε όμως στην εκτίμηση ότι ο αμερικανός πρόεδρος «θα απορρίψει τις πιέσεις του Ισραήλ να πλήξει και πάλι το Ιράν».

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Πολλές φορές, δικαιολογείται ο Economist, οι ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις με βάση όχι τη λογική ή τα στοιχεία, αλλά το συναίσθημα, την ιδεολογία ή την κληρονομιά που θέλουν να αφήσουν. Ο Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο κατά του Ιράν παίρνοντας θάρρος από την εύκολη νίκη στη Βενεζουέλα, παρόλο που οι περισσότεροι ειδικοί επισήμαιναν ότι οι δύο καταστάσεις δεν μπορεί να συγκριθούν.

Μεταξύ μας, πάντως, το να προβλέπεις τρίτη θητεία της ΝΔ, ακόμη και του Μητσοτάκη, είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Αρκεί να διαβάσεις τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ για τη «ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου» για να καταλάβεις ότι αυτά τα κόμματα δεν μπορούν όχι μόνο να συνεργαστούν, αλλά ούτε καν να συμφωνήσουν σε μερικά στοιχειώδη πράγματα.

Δικαιώνεται έτσι ο Πρωθυπουργός που, αντί να προκηρύξει πρόωρες εκλογές με βάση το συναίσθημα, προτίμησε να επενδύσει στη φθορά των εξ αριστερών αντιπάλων του.

Μένει ο παράγων Σαμαράς. Και το ερώτημα ποια θα είναι η επόμενη «Ρουάντα» που θα επινοήσει η κυβέρνηση για να γοητεύσει το κοινό του.