Εάν επρόκειτο περί ταινίας, ο τίτλος θα ήταν κάπως έτσι: «Πάθη στην άκρη του βάλτου»! Αλλά δεν είναι. Πρόκειται για πραγματικότητα στην πολιτική, και συνήθως κάτι τέτοια μπορούν να συνθέσουν σενάρια, πολύ πιο ενδιαφέροντα, όσο και περίεργα, από εκείνα μιας ταινίας.

Ας πούμε, μπορεί ο κατ’ επανάληψιν υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος να αποτελεί σήμερα πηγή αναταραχής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝουΔου, και η ύπαρξή του να οδηγεί τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ να χάνει μισή, ίσως και περισσότερη, ώρα από τη ζωή του, προκειμένου «να φέρει στα ίσα», φέρελπι πρώην υπουργό της κυβέρνησής του;

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Η απάντηση στο (μακροσκελές) ερώτημα είναι «κι όμως, ναι»!!! Μετά πολλών θαυμαστικών μάλιστα, παρότι ο ψυχίατρος της κυβέρνησης Βαρτζόπουλος, εξαίρετος επιστήμων, εξού και του έχει ανατεθεί το κρίσιμο «χαρτοφυλάκιο» της ψυχικής υγείας, δεν έχει κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του!

Η ευθύνη του νέου (εσωκομματικού) θρίλερ που χαλάει τη διάθεση του προέδρου Κυριάκου του Α’, είναι του ιδίου, από τη στιγμή που έλαβε την απόφαση να τοποθετήσει εκ νέου στην κυβέρνηση τον ψυχίατρο, τον οποίο ο ίδιος είχε απομακρύνει σε μια ακραία επίδειξη ευθιξίας, στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ (κάποιος από το γραφείο Βαρτζόπουλου είχε τηλεφωνήσει σε έναν υψηλόβαθμο του αμαρτωλού οργανισμού, ρωτώντας κάτι για έναν ψηφοφόρο του).

Η αποχώρηση υπήρξε θυελλώδης, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, και δεν ήταν η μοναδική. Αφορούσε συνολικά 8 υπουργούς και υφυπουργούς και προέκυψε ως παρεπόμενο της δικογραφίας που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Προ δεκαημέρου όμως με την ευκαιρία της καρατόμησης του «αμάρτησα για το παιδί μου» Τσαβδαρίδη, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ επανέφερε στην κυβέρνηση τον Βαρτζόπουλο κι εδώ αρχίζει το πολιτικό θρίλερ…

Αυστηρό κάλεσμα στο Μαξίμου

Παρακαλώ την προσοχή σας, τώρα: οι υπόλοιποι, που παραμένουν εκτός κυβέρνησης παρότι απηλλάγησαν των κατηγοριών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (λόγω έλλειψης στοιχείων, για να ξέρουμε τι λέμε), άρχισαν να μουρμουρίζουν.

Βασικό επιχείρημα που στοιχειώνει τα όνειρά τους για μια ολική επαναφορά στην κυβέρνηση και το προσκήνιο, είναι το «γιατί ο Βαρτζόπουλος, κι όχι εγώ». Καθότι επέρχονται και εκλογές, κι όπως γίνεται αντιληπτό, άλλο είναι πάω στις εκλογές ως απαλλαγμένος, λόγω έλλειψης στοιχείων, βουλευτής, κι άλλο ως υπουργός καβάλα στ’ άλογο.

Παραβλέποντας προφανώς ότι αυτός που αποφασίζει λέγεται Μητσοτάκης Κυριάκος του Κωνσταντίνου, κι όσο να πεις, έχει μια πολύ καλή εικόνα για τον καθένα τους, ορισμένοι πικραμένοι, έβγαλαν τον πόνο τους βόλτα, με σχόλια και αναφορές, που έως και έμμεσες απειλές μπορείς να τις θεωρήσεις.

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Περισσότερο πικραμένος, εμφανίζεται ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ρεθύμνου και πρωτοξάδελφος της Ολγας Κεφαλογιάννη, της πλέον… αδιόρατης υπουργού – Τουρισμού αν έχετε ακουστά. Το παλικάρι δεν παραδειγματίστηκε από τον Μάκη Βορίδη ας πούμε, ο οποίος παραμένει σιωπηλός παρότι εκτός κυβέρνησης δύο χρόνια τώρα. Ως άλλος «Αχιλλέας μηνίων», άφησε την πικρία του, να μεταβληθεί σε θυμό.

Ο θυμός πάλι, όπως είναι γνωστό δεν είναι καλός σύμβουλος. Και προκειμένου περί αψίκορων Κρητικών, ακόμη χειρότερος. Πλην των άλλων, αίρει κάθε χαλινό. Και σου «ξεφεύγουν» πράγματα τα οποία κανονικά, αν τα ξέρεις, τα κρατάς για τον εαυτό σου.

Αν πάλι δεν τα γνωρίζεις εξ ιδίας αντιλήψεως, το παρατάς το έργο και πας παρακάτω. Ο «μηνίων» Κεφαλογιάννης, ως εκ τούτου έλαβε για σήμερα πρόσκληση αυστηρή, να περάσει από τον «πάγκο» του προέδρου Κυριάκου του Α’. Θα εισέλθει φυσικά από την πλάγια είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, την επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου του Α’. Δεν ξέρω πώς θα εξέλθει…

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Διαμάχη περί όνου σκιάς

Από όλο αυτό το μπάχαλο με τη σημαία του Πολυτεχνείου, και ποιος την κατέχει, και γιατί την έχει στην κατοχή του, και πού πρέπει να την παραδώσει, θέμα το οποίο αποτέλεσε άλλη μια ευκαιρία να «πλακωθούν» το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, με την ανάμειξη και του Χάρη Δούκα, έχω να πω ότι πρόκειται για διαμάχη περί όνου σκιάς, που έλεγαν παλιά.

Καμία χρησικτησία δεν έχει κανείς στη σημαία, και αυτή, θα πρέπει να παραδοθεί στο σωματείο ΣΦΕΑ, τον Σύνδεσμο των Φυλακισθέντων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, να φυλάσσεται εκεί, για όσο υπάρχει, ο σύλλογος. Όταν εκλείψει, διότι ο πανδαμάτωρ χρόνος θα αποφασίσει επ’ αυτού, όπως και για όλους μας, ας δοθεί στη Βουλή ή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αλλά είναι έως και βλακώδες να καβγαδίζουν για τη σημαία, η οποία δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά διατηρείται σε μια θυρίδα τράπεζας εδώ και πέντε 10ετίες, πολύ απλά γιατί η ΕΦΕΕ η οποία και την κατείχε, δεν κατάφερε έκτοτε να σχηματίσει προεδρείο.

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Βλακώδες και ανούσιο, και δίνει ωραίες, βαθιές ανάσες, στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, με τα γνωστά προβλήματα…

Επίθεση στον… Mr Funds

Από όλο αυτό, εγώ, τι θα κρατήσω; Μα, ένα ωραίο απόσπασμα ανακοίνωσης της Χαριλάου Τρικούπη, που την «πέφτει» κανονικά στον Τσίπρα, ως υπεύθυνο για όλο αυτό το μπάχαλο. Συγκεκριμένα, το ακόλουθο:

«Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς “θα σκίσω τα μνημόνια”, “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, σήμερα ο Mr. Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο κατήφορός σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε (…) Η σπέκουλα που στήσατε (…) με την ανακοίνωσή σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης».

Mr Funds ο Τσίπρας; Τρελαίνομαι! Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να τον αποκαλέσω έτσι τον… ηγέτη.

Grand λάθος

Όταν η προσπάθεια να φανείς σύγχρονος και ενημερωμένος ή ακόμη και κοντά στους νεολαίους, καταλήγει σε μια γελοιότητα, σε ένα απίθανο φιάσκο. Μεγάλο φιάσκο.

Ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Με αφορμή την παροχή ενός επιδόματος 400 ευρώ στους συνταξιούχους, κατέληξε ουσιαστικά να διαφημίζει την καινούργια έκδοση ενός βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο είναι ο ορισμός της βίας και της παραβατικότητας.

Το παιχνίδι ονομάζεται Grand Theft Auto, ήταν εξαφανισμένο για χρόνια, καμιά 10ετία δηλαδή, μέχρι που πρόσφατα επανεκδόθηκε με νέα μορφή προκαλώντας φρενίτιδα παγκοσμίως. Πρωταγωνιστεί ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι κατάλληλο για παιδιά; Όχι, καθόλου. Είναι παιχνίδι για ενηλίκους, άνω των 18 ετών, καθώς περιλαμβάνει, σκληρή βία, αιματοχυσίες, όπλα και δολοφονίες, βωμολοχίες, σεξουαλικό περιεχόμενο, γυμνό, ναρκωτικά, αλκοόλ, και μπόλικο έγκλημα κάθε μορφής.

Τα ήξερε αυτά ο πρόεδρος Κυριάκος; Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Η ουσία είναι πάντως, ότι βγήκε στο ΤikTok χαμογελαστός-χαμογελαστός με το λογότυπο του παιχνιδιού στο ύψος του σώματός του, σαν να το κρατούσε στα χέρια, για να ενημερώσει τους συνταξιούχους ότι με τα 400 ευρώ του επιδόματος θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αίτημα των εγγονιών τους, που θα τους ζητήσουν ως δώρο το Grand Theft Auto!! (Πάντως επειδή το παιχνίδι θέλει και μια κονσόλα για να παίξει, κονσόλα που κοστίζει 650 ευρώ, τα 400 δεν αρκούν αρχηγέ, ούτε για ζήτω (το ίδιο το παιχνίδι, κοστίζει από 60-80 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση, περισσότερη προσοχή δεν βλάπτει. Νομίζω…

Το ακροατήριο του Σαμαρά

Καλά του πήγε η πρώτη περιοδεία, του προέδρου Σαμαρά, στον κεντρικό κορμό της χώρας. Είδε κόσμο, μίλησε, συνάντησε φορείς – πραγματοποίησε, έπειτα από 12 χρόνια, κανονική περιοδεία. Απ’ όλους όσους συνάντησε, να υπογραμμίσω μια συνάντηση η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί και το ακροατήριό του: με τον Κώστα Ανεστίδη, τον αποκαλούμενο και «στρατηγό» των Μαλγάρων, τον οποίο η καλή κυβέρνηση «έσκισε» κατά τις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις, με bullying, δεσμεύσεις λογαριασμών, διαπόμπευση κ.λπ.

Αυτό είναι πια το ακροατήριο Σαμαρά, αν δεν το έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση. Απογοητευμένοι και θυμωμένοι δεξιοί…