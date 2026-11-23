Η νέα έκδοση του παιχνιδιού μπορεί να άργησε 13 χρόνια, αλλά από την περασμένη Πέμπτη που κυκλοφόρησε έχει κάνει πάταγο

Κλοπές αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, ελικοπτέρων και αεροπλάνων, ληστείες υπό την απειλή όπλου, «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών», δολοφονίες μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων, χρήση και εμπόριο ναρκωτικών.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συστατικά του σύμπαντος του Grand Theft Auto (GTA), που έχει συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον από την περασμένη Πέμπτη, λόγω της κυκλοφορίας της έκτης έκδοσης του franchise.

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«Μα, τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας;» θα αναρωτηθούν πιθανώς πολλοί… Για τους λάτρεις του gaming, το GTA VI δεν είναι απλώς ένα ακόμα βιντεοπαιχνίδι. «Είναι απλά πανέμορφο, από άποψη διασκέδασης είναι άχαστο», λέει στα «ΝΕΑ» ο 31χρονος Γκιούρτζαν, λάτρης της σειράς, που πέρασε αρκετές ώρες από την Πέμπτη και μετά στο PlayStation του, παίζοντας αυτό το οποίο χαρακτηρίζει «το καλύτερο που έχει βγει».

«Καθαρά από άποψη τεχνολογίας και με βάση τις κονσόλες νέας γενιάς και τις νέες δυνατότητες που δίνουν στην ανάπτυξη παιχνιδιών, υπήρχε η προσδοκία ότι το GTA VI θα προσέφερε μια πολύ πιο καθηλωτική εμπειρία από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι στο παρελθόν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Είναι απίστευτα καθηλωτικό και πλήρες, δεν υπάρχει τίποτα που ήθελα να κάνω και που το παιχνίδι να μην μου το επιτρέπει», εξηγεί.

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Ελεύθεροι στους δρόμους του Μαϊάμι

Η ελευθερία με την οποία μπορεί ο παίκτης να κινηθεί, είτε ως Τζέισον είτε ως Λουσία (οι δύο πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες), δεν υπάρχει σε άλλα παιχνίδια. Μέσα από αυτό, άλλωστε, ο παίκτης μαθαίνει να προσανατολίζεται στην πόλη, γνωρίζει τους δρόμους και τα περάσματά της.

Το Μαϊάμι δεν είναι η μόνη πόλη που έχει «αποτυπώσει» το GTA στα 29 χρόνια του franchise, αφού το GTA V διαδραματιζόταν σε ένα ακριβές αντίγραφο του Λος Αντζελες (Λος Σάντος) και το GTA IV στους δρόμους της Νέας Υόρκης (Λίμπερτι Σίτι). Πολλοί, δε, παίκτες ισχυρίζονται ότι μπορούν πραγματικά να κινηθούν μέσα στις εν λόγω πόλεις όταν τις επισκέπτονται, ακριβώς γιατί έχουν παίξει τις αντίστοιχες εκδόσεις του GTA.

Εξάλλου, το GTA έχει «θρέψει» γενιές παικτών με ενδιαφέρουσες μουσικές επιλογές, καθώς όταν ο παίκτης οδηγεί ένα όχημα, ανοίγει το ραδιόφωνο. Στο GTA VI υπάρχουν 22 διαφορετικοί σταθμοί για όλα τα μουσικά γούστα, ενώ κάθε σταθμός παίζει περίπου 100 διαφορετικά κομμάτια.

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Στην Ελλάδα έχει γίνει «viral» η συμμετοχή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στο παιχνίδι, με το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι», που παίζει στη συχνότητα του Kaleidoscope FM της Vice City.

Παράλληλα, αν και τα περισσότερα από όσα κάνει κανείς στο παιχνίδι δεν δίνουν το… καλό παράδειγμα, το GTA VI επιθυμεί να παίξει έναν «εκπαιδευτικό» ρόλο.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις του, οι παίκτες μπορούν να χειριστούν μια γυναίκα ως πρωταγωνίστρια. Επιπλέον, οι βασικοί χαρακτήρες βρίσκονται σε μια διαδικασία απεμπλοκής από την παρανομία, κάτι που δεν ίσχυε στα προηγούμενα GTA.

Το παιχνίδι εστιάζει στη μεταξύ τους ερωτική – συντροφική σχέση και δίνει σε αυτήν μεγάλη σημασία. Μάλιστα, σε ένα σημείο, η Λουσία βρίσκεται στις μέρες της περιόδου της και ο παίκτης – ως Τζέισον – πρέπει να πάει στο σουπερμάρκετ να της αγοράσει αντίστοιχα προϊόντα υγιεινής και λουλούδια.

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Εθισμός, εξάρτηση και τζίροι

Όσον αφορά το κατά πόσο η έκθεση σε όλα αυτά μπορεί να βλάψει την υγεία, η απάντηση είναι δεδομένη. Το παιχνίδι καθαυτό δεν βλάπτει, ακόμα κι αν είναι προς συζήτηση το κατά πόσο είναι καλά τα πρότυπα που παρουσιάζει.

Όμως, η εξάρτηση στο video-gaming μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για παιδιά και νέους ενήλικες. Επιπλέον, ο εθισμός μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ύπνου, που μπορεί με τη σειρά του να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των παικτών.

Η Κλινική του Κλίβελαντ αναφέρει ότι η ελευθερία που παρέχει ο «ανοιχτός» κόσμος του GTA VI, ο γρήγορος ρυθμός της δράσης κι η επιβράβευση που δίνει, κάνουν πολύ δύσκολο για έναν παίκτη να αφήσει το παιχνίδι.

Άλλωστε, αν κανείς περνά οκτώ ή και περισσότερες ώρες καθήμενος μπροστά σε μια οθόνη, είναι πολύ πιθανό να έχει πόνο στον αυχένα και την πλάτη, να προκαλέσει μικρούς τραυματισμούς από επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή και προβλήματα στα μάτια.

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Από την άλλη, το ίδιο παθαίνει κανείς και σε μια δουλειά γραφείου – έτσι, ο συνδυασμός μιας δουλειάς γραφείου με πολλές ώρες gaming, όμως, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.

Από το GTA V του 2013 έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι της εταιρείας παραγωγής Rockstar και συνολικά της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, η οποία αναπτύσσεται αλματωδώς.

Ενδεικτικά, η αμερικανική εταιρεία ερευνών αγοράς Grand View Research εκτιμά ότι το 2026 θα «τζιράρει» 352,5 δισ. δολάρια, ενώ το ποσό αναμένεται να αυξάνεται κατά μέσο όρο με ρυθμό 5,5% έως το 2035 και να κυμαίνεται στα 587 δισ. δολάρια το 2033.

Όσο για το ίδιο το παιχνίδι, μόλις την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το GTA VI κατέγραψε πωλήσεις σχεδόν 3,8 δισ. δολαρίων. Τα περισσότερα ήταν από τις προπαραγγελίες του παιχνιδιού, που υπολογίζονταν σε περίπου 32,5 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Και έπεται συνέχεια.