Κόσμος πάει κι έρχεται στο ΠΑΣΟΚ αλλά ουδείς κατανοεί τον λόγο. Ούτε γιατί φεύγουν, ούτε γιατί επιστρέφουν.

Ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε πως παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα του διότι «οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα».

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Μίλησε για κινήσεις που «περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις με τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται διάλογος» (19.11.2026).

Θα συμφωνήσουμε ότι οι συνεργασίες των κομμάτων είναι σημαντικές για τους πολιτικούς, αλλά για την πολιτική δεν είναι παρά ένα εργαλείο επίτευξης κοινωνικών σκοπών.

Θα κατανοούσαμε μια διαφωνία για, π.χ., το μέγεθος του κοινωνικού κράτους που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αποχώρηση. Αλλά το μεγάλο ερώτημα για τους πολίτες δεν είναι αυτό που διατυπώνει ο κ. Πάνας: «Με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω;». Είναι πρωτίστως πώς θα βγάλουν τον μήνα και αν υπάρχει πολιτικό σχέδιο για την επόμενη (δύσκολη) μέρα.

Από την άλλη πλευρά, η Νίνα Κασιμάτη επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ έχοντας, όπως είπε, ένα βάρος στην ψυχή της. Καλά κάνει, διότι το tweet της για τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν χυδαίο. Το πολιτικό ζήτημα εν προκειμένω δεν είναι ούτε το ψυχικό άλγος της κ. Κασιμάτη, ούτε η μεγαθυμία του κ. Παπανδρέου. Το ερώτημα κατά την επιστροφή της «ασώτου» είναι: μυαλό έβαλε;

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Δεν αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη ανάρτηση, που ήταν και ανόητη, ήτοι χωρίς πολιτικό περιεχομένο. Το πρόβλημα είναι ότι την ώρα που το κόμμα της πάλευε να σώσει τη χώρα, ενάντια σε Θεούς και Σαμαράδες, η κ. Κασιμάτη νόμιζε ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει αντιποιηθεί την ιστορία και τους αγώνες του λαού που το στήριξαν» και ότι «έχει καταληφθεί από εγχώριους και ξένους εκπροσώπους της ολιγαρχίας του χρηματιστικού κεφαλαίου». Κατάλαβε άραγε ότι δεν ήταν «δωσίλογοι» (Twitter, 12.5.2012) οι υπουργοί και πρωθυπουργοί που έβγαλαν το φίδι της χρεοκοπίας από την τρύπα;

Αν τα κατάλαβε, έχει καλώς. Φοβόμαστε, όμως, πως δεν έχει καν ερωτηθεί τι πιστεύει τώρα για την ουσιαστική χρεοκοπία του κράτους και την προσπάθεια αποφυγής και της τυπικής. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ευρύτερου πολιτικού συστήματος. Ουδείς ασχολείται πλέον με την πολιτική, όλοι έχουν ριχτεί με τα μούτρα στα λογιστικά κιτάπια της. Οι βουλευτές πιάνουν στασίδι για την άνοιξη. Οι δημοσιογράφοι το μόνο που τους ρωτούν είναι σε ποια πλευρά της Βουλής θα βρίσκεται αυτό το στασίδι. Οι πολιτικοί αρχηγοί μετρούν κουκιά και φέρνουν ή διώχνουν στελέχη αναλόγως της εκλογικής τους επιρροής.

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Πού και πού, πετούν κάποιες τάχα μου προτάσεις. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, λέει ότι «τώρα απαιτείται ένα μεγάλο επενδυτικό και παραγωγικό άλμα, με εξυπνότερη και αποδοτικότερη εργασία» («Ναυτεμπορική», 18.11.2026). Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που ουσιαστικώς υπόσχεται είναι ακινησία, που τη βαφτίζει «πολιτική σταθερότητα». Το ΠΑΣΟΚ έχει το λεπτομερέστατο πρόγραμμα αλλά χωρίς κεντρική ιδέα, εξού και οι ξεκούδουνες διευρύνσεις. Ακούμε ότι επίκειται και επάνοδος της Θεοδώρας Τζάκρη υπό τον μανδύα της «συνεργαζόμενης» ώστε να υπερκεραστεί η «συνταγματική» για το κόμμα (ήτοι καταστατική) αρχή που την αποκλείει λόγω της 22ετούς κοινοβουλευτικής παρουσίας της. Και μετά το κίνημα θα αρχίσει να γκρινιάζει γιατί η κυβέρνηση δεν τηρεί το Σύνταγμα. Αυτά έχει η κενού περιεχομένου πολιτική.

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Στο όνομα της επικοινωνίας

Είναι σίγουρο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνώριζε τι εστί «Grand Theft Auto», ένα βίαιο παιχνίδι με ναρκωτικά, σκοτωμούς, βιασμούς και ληστείες τραπεζών. Κάποιος προφανώς τού είπε πως «τρεντάρει» στις νέες ηλικίες, και δάγκωσε το επικοινωνιακό τυρί χωρίς να προσέξει την φάκα.

Μπήκε στο TikTok – είναι το σύγχρονο «τραπέζι με τη νεολαία» – και τους είπε πως ο παππούς και η γιαγιά μπορούν να τους πάρουν το GTA6 αφού οι τελευταίοι θα έχουν… περίσσευμα 80 ευρώ από τα 400 της 13ης σύνταξης που δεν θα έδινε αλλά δίνει.

Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός ορθώς και πολύ νωρίς έθεσε φραγμούς στην εθιστική ενασχόληση της νέας γενιάς με τα κοινωνικά δίκτυα, επειδή «ο τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί αυτές οι πλατφόρμες συμβάλλει στο να περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες. Υπάρχει σαφής συσχέτιση με την ψυχική τους υγεία (…) Συνεπώς, ανακοινώσαμε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027» (8.4.2026).

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Τώρα για χάρη της επικοινωνιακής προβολής, που μάλιστα δεν χρειάζεται, να διαφημίζει στο πανελλήνιο το πιο εθιστικό και το χειρότερο όλων παιχνίδι. Προέτρεψε δε τα παιδιά να το ζητήσουν από τον παππού και τη γιαγιά. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το «Grand Theft Auto VI» χρειάζεται κονσόλα PlayStation 5 ή Xbox Series για να παιχθεί (414-1.307 ευρώ), είναι ότι απαγορεύεται για νέους κάτω των 18 ετών.

Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει το βίντεο του Πρωθυπουργού (20.11.2026) «γκάφα ολκής». Ήταν, αλλά μήπως απλώς υπογραμμίζει το έλλειμμα πολιτικής που κυριαρχεί πηγαίνοντας στις κάλπες;

Τάδε Έφη: Ζαν Ροστάν

Στην πολιτική επιτίθενται στα χθεσινά ψέματα μόνο και μόνο για να κολακέψουν τα σημερινά.