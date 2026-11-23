Τις μέρες αυτές, σκέφτομαι συχνά τους Αμερικανούς που γνώρισα στην πορεία των χρόνων, συμφοιτητές, καθηγητές, επαγγελματικές γνωριμίες, φίλους φίλων, που τελικά έγιναν και δικοί μου φίλοι κ.λπ.

Με κάποιους συνδεθήκαμε και διατηρήσαμε επαφή μέσα στα χρόνια, με τους περισσότερους χαθήκαμε όμως – έτσι συμβαίνει πάντα. Τις μέρες αυτές τους σκέφτομαι συχνά και τους λυπάμαι, γιατί η εβδομάδα που πέρασε ήταν η πιο εξευτελιστική για το κύρος της χώρας τους, εσωτερικά και εξωτερικά.

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Η χειρότερη που μπορώ εγώ να θυμηθώ, τουλάχιστον από την αποχώρηση από το Αφγανιστάν και μέχρι τώρα. Ευγνωμονώ τη θεά Τύχη που δεν με έκανε Αμερικανό…

Η τριμερής στη Σενζέν της Κίνας (η «νέα Γιάλτα» των ανίδεων…) ήταν ένα σόου για την προσωπική προβολή του Σι ως του σοβαρότερου ηγέτη μεγάλης δύναμης αυτή την εποχή στον κόσμο μας.

Ο Κινέζος πρόεδρος εμφανιζόταν να έχει από τη μια τον Τραμπ, που δεν καταλάβαινε και δεν υπολόγιζε τίποτα πανευτυχής στην κορυφή της παγκόσμιας δημοσιότητας και, από την άλλη, τον Πούτιν στον εμφανώς υποδεέστερο ρόλο. Αμφότερους, μάλιστα, υπό τον έλεγχό του.

Έβλεπες τον γελοίο με τον αδύναμο και ανάμεσά τους τον σοβαρό. Προσέξτε ότι, στην οικογενειακή φωτογραφία της συνάντησης, ο Σι τοποθετεί τον Τραμπ δεξιά του και στέλνει τον Πούτιν στην άκρη αριστερά, δίπλα στη σύζυγο του Κινέζου προέδρου – λες και τους βάζει σκοπίμως να παραταχθούν καθ’ ύψος.

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Διπλωματικά, μόνο κόστος προέκυψε από την υπόθεση αυτή για τις ΗΠΑ και μηδέν κέρδος. Κανένα από τα θέματα αμερικανικού ενδιαφέροντος δεν συζητήθηκε.

Το «κολλητιλίκι» με τους ισχυρούς του κόσμου, με το οποίο ο Τραμπ μεθάει, διότι λειτουργεί με τις αξίες και τα μέτρα ενός ψώνιου της διασημότητας, δεν έχει την παραμικρή αξία και ειδικά με αυτούς τους δύο.

Εκείνο που έχει την πραγματική αξία είναι να βλέπεις τον Αμερικανό πρόεδρο, που ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, να χαριεντίζεται με τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος συντηρεί οικονομικά το Ιράν, αλλά και με τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος το συντηρεί στρατιωτικά! Αναρωτιέσαι πόσο βλάκας μπορεί να είναι ή πόσο διεφθαρμένος…

Γι’ αυτό, λέω ότι, αν ήμουν Αμερικανός, θα ήθελα να ανοίξει η Γη να με καταπιεί. Η υπερδύναμη, η ηγέτιδα της Δύσης εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, να εκπροσωπείται από ένα ζωντανό καρτούν, που καταλαβαίνει μόνο από αυτοπροβολή και κονόμα.

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Το επιστέγασμα του δουλέματος ήταν η «δήλωση υπέρ της ειρήνης», μια παγκόσμια πρωτοτυπία στον τομέα της μπουρδολογίας, που δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Σκεφτείτε μόνο ότι η Κίνα δεν δέχεται να συζητήσει για έλεγχο και περιορισμούς του πυρηνικού οπλοστασίου παγκοσμίως, προτού αποκτήσει και εκείνη το ίδιο αριθμό πυρηνικών κεφαλών με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Όσο συνέβαιναν αυτά στην Ασία, στις ΗΠΑ είχαμε πτώση του δικτύου στον έλεγχο των αεροπορικών πτήσεων, στη Microsoft, στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA), καθώς και ένα σκάνδαλο κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Για μεν το τελευταίο, ο πρόεδρος δηλώνει ότι δεν είχε ιδέα και το υποβαθμίζει, για δε τα υπόλοιπα, ισχύει αυτό που δήλωσε με απαράμιλλο κυνισμό κατά την αναχώρησή του για την Ασία: «Δεν είναι δική μου ευθύνη».

Στο μεταξύ, ενώ ο ανεύθυνος ταξίδευε, οι υπουργοί του επιδείκνυαν ένα επίπεδο ασχετοσύνης στον χειρισμό της κρίσης, που συγκρίνεται μόνο με την ασχετοσύνη των Συριζαίων – τόσο χάλια. Υποθέτω ότι πολλοί Αμερικανοί θα ταρακουνήθηκαν όταν είδαν ότι υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας είναι ένας πρώην παλαιστής, που δεν μπορεί να βάλει τρεις λέξεις σε μια αράδα.

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Το εξοργιστικό αποκορύφωμα της κοροϊδίας ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος όταν επέστρεψε. Τραλαλά και άλλ’ αντ’ άλλων, σαν να επέστρεφε στην πατρίδα της η εστεμμένη με τον τίτλο της Miss Universe.

Η συνέντευξη ήταν ένα ντελίριο ναρκισσισμού, μια επανάληψη των γνωστών greatest hits, με την καλύτερη στιγμή όταν αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι καταλαβαίνει αμέσως τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, ίσως για γενετικούς, κληρονομικούς λόγους, επειδή ένας θείος του ήταν καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης.

Η πτήση της επιστροφής διήρκεσε 15 ώρες και δεν είχε ενδιάμεση στάση. Ήταν, κατά τον Τραμπ, η μεγαλύτερης διάρκειας πτήση του προεδρικού αεροπλάνου και, κατά τούτο, ιστορική. Γι’ αυτό είχε ετοιμάσει και τα σχετικά πιστοποιητικά, υπογεγραμμένα από τον ίδιο, τα οποία απένειμε σε όσους ήταν στη συνοδεία του. Ευτυχώς που δεν είμαι Αμερικανός. Ομως, αν ήμουν, θα ήξερα να του πω τι ακριβώς να το κάνει αυτό το πιστοποιητικό. Με μουσική υπόκρουση YMCA πάντα.