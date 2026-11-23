Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σημαντικό να συζητούμε τα επίκαιρα προβλήματα της κοινωνίας και να επικεντρωνόμαστε στα ζητήματα της καυτής καθημερινότητας.

Όπως για παράδειγμα πού σκοτώθηκαν οι νεκροί του Πολυτεχνείου, μέσα ή έξω, και φυσικά τι θα γίνει με τη σημαία του.

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Μεγάλο μαράζι.

Όπως όμως είναι αναμφισβήτητα θετικό να αφουγκραζόμαστε ως έθνος και τη βοή των πλησιαζόντων γεγονότων.

Έτσι είναι προνοητικό ότι μεταξύ των αλλαγών στα πρόστιμα του ΚΟΚ μπήκαν και μερικές χρήσιμες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής.

Τις παραθέτω.

Πρώτοι θα κινούνται στους δρόμους οι βουλευτές και τα στελέχη που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ (ή από τα υποκαταστήματα Κασσελάκη, Νέας Αριστεράς κ.λπ.) για να πάνε στο ΠΑΣΟΚ.

Ειδική λωρίδα προτεραιότητας προβλέπεται για όσους είχαν πάει παλαιότερα από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ (συν τα υποκαταστήματα) και τώρα θέλουν να γυρίσουν ξανά στο ΠΑΣΟΚ γιατί τους έχει λείψει.

Εφόσον έτσι γλιτώσουμε τα μποτιλιαρίσματα (που λέει ο λόγος…), σε δεύτερη φάση θα κυκλοφορούν όσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ (ή από τα υποκαταστήματα) για να πάνε στον Τσίπρα. Πού είναι αυτό; Δεν έχει γίνει γνωστό αλλά τίποτα δεν μένει κρυφό. Στην Ελλάδα ζούμε.

Μετά και μόλις καλμάρει λίγο η κίνηση θα βγαίνουν στον δρόμο όσοι φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στον Τσίπρα όπως έκαναν παλιά ή σε άλλους ενδιάμεσους σταθμούς πριν πάνε στον Τσίπρα. Έτσι ελπίζουν ότι θα μπορούν να έχουν καταλήξει στον Τσίπρα πριν απ’ τις επόμενες εκλογές μήπως σώσουν την έδρα τους.

Κυριακή και αργίες θα κάνουν βόλτα οι οπαδοί, φίλοι ή γνωστοί του δημάρχου Αθηναίων οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει πού πάνε, ούτε με ποιον είναι, κι απλώς βγαίνουν έξω αν έχει καλό καιρό.

Οι ιθύνοντες της Τροχαίας δηλώνουν βέβαιοι πως με τις ρυθμίσεις αυτές θα εξομαλυνθεί η κυκλοφορία γιατί μας έχουν γονατίσει οι μετακινήσεις.

Κι έτσι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σημαντικά προβλήματα της χώρας που λέγαμε. Αφού προηγουμένως έχει απαντηθεί ένα καίριο ερώτημα.

Τι ακριβώς είναι η Κεντροαριστερά;

Ομολογώ ότι δεν έχω απάντηση. Αν κρίνω όμως από το μποτιλιάρισμα, υποψιάζομαι ότι είναι κάτι σαν το κυκλοφοριακό.

Όπου διάφοροι σουλατσαδόροι πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα πριν φύγουν για το επόμενο.

Φυσικά δεν έχω καμία πρόθεση να κρίνω ή να επικρίνω τους ανθρώπους, δημοκρατία έχουμε.

Θα συνιστούσα απλώς να προσέξουν λίγο στα διόδια. Μήπως αναγνωρίσουν οι μεν τους δε και πλακωθούν μεταξύ τους.