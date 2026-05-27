Παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό και μη ανανέωση του fuel pass αποφάσισε η κυβέρνηση, επιλέγοντας μια λύση με συγκρατημένο δημοσιονομικό κόστος, ύψους 46 εκατ. ευρώ.Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και τις τιμές στη διεθνή αγορά του πετρελαίου να επιδεικνύουν μεγάλη αστάθεια, το οικονομικό επιτελείο επέλεξε να μην παρατείνει το fuel pass και να κρατήσει στον δημοσιονομικό «κουμπαρά» 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης τους επόμενους μήνες.

Για τον Ιούνιο, η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ) από 20 λεπτά (16 λεπτά προ ΦΠΑ) που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία καθώς η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου, ενώ κατά την κυβέρνηση η συνέχιση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

Οπως τονίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24 Μαΐου στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30 Απριλίου ενώ στις 31 Μαρτίου, πριν από την έναρξη της επιδότησης, είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Το πετρέλαιο κίνησης θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Από τις μεταφορές και την τροφοδοσία των επιχειρήσεων μέχρι την παράδοση προϊόντων στα σουπερμάρκετ και στα καταστήματα, το κόστος του ντίζελ περνά σταδιακά στις τελικές τιμές των αγαθών που πληρώνει ο καταναλωτής. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της επιδότησης στην αντλία αποτελεί μέτρο ανάσχεσης των ανατιμήσεων, σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά ήδη πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά με το υψηλό κόστος που απαιτείται για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2,136 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με την τελευταία τιμοληψία της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Στην Αττική η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν στα 2,118 ευρώ το λίτρο ενώ στις Κυκλάδες η τιμή της χθες έφτανε στα 2,283 ευρώ το λίτρο. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Για παράδειγμα στα 2,222 ευρώ το λίτρο πωλείται η βενζίνη στα Δωδεκάνησα, στα 2,199 ευρώ το λίτρο ήταν η τιμή στην Κέρκυρα, στα 2,180 ευρώ το λίτρο στο Ηράκλειο και στα 2,184 ευρώ το λίτρο στο Ρέθυμνο

Οι συνεχείς αυξήσεις το τελευταίο δίμηνο πάντως έχουν ήδη «φάει» το fuelpass που δόθηκε για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου για την αμόλυβδη.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι υψηλές τιμές επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση. Σύμφωνα με τους ίδιους ο μήνας Μάιος παρουσίασε σημαντική κάμψη των πωλήσεων με τη μεγαλύτερη πίεση να εντοπίζεται στη βενζίνη.

Η τιμή της αμόλυβδης η οποία παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ανάγκασε αρκετούς καταναλωτές σε περιορισμό των μετακινήσεών τους με συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης. Στην αγορά του πετρελαίου κίνησης (diesel) η εικόνα είναι διαφορετική καθώς η ζήτηση συνδέεται άμεσα με τον κλάδο των μεταφορών (logistics, επαγγελματικά οχήματα), όπου η κατανάλωση θεωρείται ανελαστική και αναγκαία για τη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο η τιμή του ντίζελ μαζί με την επιδότηση βρίσκεται ήδη στα 1,815 ευρώ το λίτρο.

Πάντως το βέβαιο είναι ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι τον Απρίλιο του 2026 οι τιμές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ενωση αυξήθηκαν κατά 20,8% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στην Ελλάδα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 18,8%.