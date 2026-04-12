Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέες ανησυχίες για την υγεία του. Όπως αναφέρει η Express, σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ο κ. Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται καθώς κατέβαινε τις σκάλες του Air Force One, πριν παρακολουθήσει αγώνα UFC στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Αρκετοί άνθρωποι εξέφρασαν ανησυχίες για την φυσική κατάσταση του Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι φαινόταν να δυσκολεύεται να κατέβει τις σκάλες.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι ο Πρόεδρος είχε «πρησμένους αστραγάλους». Ο δημοσιογράφος Aaron Rupar είπε: «Δείτε πόσο πρησμένοι είναι οι αστράγαλοι του Τραμπ». Ένας άλλος σχολιαστής έγραψε: «Πόσος χρόνος του έχει μείνει ακόμα;»

Ο Τραμπ πάντα αρνείται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ παρευρέθηκε στην εκδήλωση του UFC, καθώς ο Αντιπρόεδρος Βανς δεν κατάφερε να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μετά τη συνάντησή του με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ο Βανς δήλωσε: «Τα κακά νέα είναι ότι δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο κακό για το Ιράν απ’ ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. «Επιστρέφουμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ποια είναι τα όρια μας.»