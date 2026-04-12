Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις καθώς παρευρέθηκε στο UFC 327 στο Μαϊάμι, συνοδευόμενος από τις κόρες του Ιβάνκα και Τίφανι, τις εγγονές του Κάι και Αραμπέλα Ρόουζ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρόεδρο του UFC, Ντέινα Γουάιτ. Η εμφάνισή του ήρθε λίγο μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν, που είχε αναλάβει ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Σύμφωνα με τη μετάδοση του Paramount+, το πλήθος φάνηκε να αντιδρά θετικά, αν και η δυνατή μουσική εισόδου του Kid Rock δυσκόλευε τη διάκριση αν υπήρχαν αποδοκιμασίες. Ο Τραμπ χαιρέτησε τους παρουσιαστές του UFC, Τζον Άνικ και Τζο Ρόγκαν, με τον τελευταίο να έχει εκφράσει κριτική για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Χαρά μας που είστε εδώ, κύριε Πρόεδρε», είπε ο Άνικ λίγο πριν την έναρξη του κυρίως προγράμματος. Ο Ντέινα Γουάιτ αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ζήτησε να προστεθεί ο βετεράνος μαχητής Ντέρικ Λιούις σε επερχόμενο event που θα πραγματοποιηθεί για τον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, ημέρα των γενεθλίων του Προέδρου.

Παρά τη θερμή υποδοχή, δεν έλειψαν οι επικρίσεις. «Ξέρει ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο;» ρώτησε ένας επικριτής στο X. «Ώρα για UFC, υποθέτω;». «Εννοώ, ο κόσμος καίγεται», πρόσθεσε ένας άλλος. «Αλλά, έλα, ας ξοδέψουμε λίγα χρήματα από τους φόρους για να πάμε να δούμε έναν αγώνα UFC.»

Αρκετοί επικριτές το έθεσαν πιο λακωνικά: «Δουλεύει σκληρά για τον αμερικανικό λαό.»

Η παρουσία του Τραμπ σε διοργανώσεις του UFC δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο ίδιος διατηρεί στενή φιλία με τον Γουάιτ. Από το 2015, ο ισχυρός άνδρας του UFC έχει μιλήσει υπέρ του σε τρία συνέδρια των Ρεπουμπλικανών. Η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέλιαν Κόνγουεϊ, είχε δηλώσει στους New York Times ότι «η βάση του Γουάιτ είναι η βάση του Τραμπ».

Ο Γουάιτ, ωστόσο, έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο πολιτικής θέσης, λέγοντας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ καλός μου φίλος. Έκανε εξαιρετική δουλειά στην προηγούμενη θητεία του και θα τα πάει ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια».

Στις 14 Ιουνίου, ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Γουάιτ και το UFC στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου για το UFC Freedom 250, μια διοργάνωση αφιερωμένη στα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αγώνες, με κορυφαίο τον τίτλο lightweight ανάμεσα στον Γεωργιανό Ίλια Τοπούρια και τον Αμερικανό Τζάστιν Γκέιτζι. Μόλις 5.000 άτομα θα έχουν πρόσβαση, ενώ 80.000 ακόμη θα παρακολουθήσουν από γειτονικό πάρκο μέσω γιγαντοοθόνης.

Πηγή: Daily Mail