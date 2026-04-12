Μετά τις άκαρπες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες, έμμεσες απειλές, αναδημοσιεύοντας στην πλατφόρμα του Truth Social ένα άρθρο που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν εάν δεν αποδεχτεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Το άρθρο με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ που κρατάει ο πρόεδρος εάν το Ιράν δεν λυγίσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», από το φιλο-τραμπικό μέσο Just the News, αναφέρει ότι ο αποκλεισμός θα στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία και θα πιέσει τους συμμάχους του Ιράν, την Κίνα και την Ινδία, οι οποίοι βασίζονται στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Στο άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται έτοιμος να επαναλάβει τη στρατηγική πίεσης που, σύμφωνα με αναλυτές, οδήγησε στην οικονομική κατάρρευση της Βενεζουέλας, αυτή τη φορά απέναντι στο Ιράν. Πριν από την τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ είχε επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που έπληξε καίρια τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο.

Εάν η Τεχεράνη απορρίψει τη «τελική συμφωνία» που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν το Σάββατο, ο Τραμπ ενδέχεται να υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει την ιρανική πρωτεύουσα ή, όπως σημειώνουν ειδικοί, να εφαρμόσει ξανά την τακτική του οικονομικού αποκλεισμού. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποκόψει την Κίνα και την Ινδία από μία από τις βασικές πηγές προμήθειας πετρελαίου τους, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.

Ενδεικτικά, το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, που είχε ηγηθεί του αποκλεισμού της Βενεζουέλας, βρίσκεται πλέον στον Περσικό Κόλπο, συνοδευόμενο από το USS Abraham Lincoln και άλλες σημαντικές ναυτικές δυνάμεις. Όπως εκτιμούν ειδικοί, ο Τραμπ θα μπορούσε να επιβάλει πλήρη ναυτικό έλεγχο στα περάσματα του Στενού του Ορμούζ.

«Θα ήταν πολύ εύκολο για το αμερικανικό ναυτικό να ελέγχει πλήρως τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει στο Στενό αυτή τη στιγμή», δήλωσε η ειδικός εθνικής ασφάλειας του Lexington Institute, Ρεβέκα Γκραντ, στο Just the News. «Έχω ακούσει ότι περίπου δέκα πλοία κινήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Ένα από αυτά ήταν ρωσικό δεξαμενόπλοιο με νέα σημαία, ενώ γνωρίζουμε ότι φορτία έχουν κατευθυνθεί προς την Κίνα και την Ινδία, με κάποια εισερχόμενη κίνηση επίσης».

Η ίδια πρόσθεσε πως, «αν το Ιράν παραμείνει αδιάλλακτο, το αμερικανικό ναυτικό μπορεί να οργανώσει εκτεταμένη επιτήρηση και να παρακολουθεί ό,τι εισέρχεται και εξέρχεται από το Στενό. Θα χρειαστεί να ζητηθεί άδεια από το αμερικανικό ναυτικό για οποιαδήποτε διέλευση κοντά στο νησί Χαργκ ή στο στενό σημείο κοντά στο Ομάν».