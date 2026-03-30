- Ρούμπιο: Οι τέσσερις στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν
- Τραμπ σε Ιράν: Xωρίς συμφωνία θα ανατινάξουμε τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ
- Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και απορρίπτει τις «παράλογες» απαιτήσεις που έλαβε μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι.
- Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ δηλώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων ουσιών στο διυλιστήριο πετρελαίου της Χάιφα μετά από πυραυλική επίθεση. Πλάνα δείχνουν φλόγες σε διυλιστήριο πετρελαίου της Χάιφα μετά από πυραυλική επίθεση από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.
- Η Συρία αναφέρει μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βάσεις της κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.
- Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της στις πτήσεις αεροσκαφών που συμμετέχουν στον πόλεμο του Ιράν.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών στην Τεχεράνη.
- Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με στόχο ισραηλινές βάσεις στο βόρειο Ισραήλ και ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο Λίβανο.
- Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από προειδοποίηση για εκκένωση επτά γειτονιών.
- Ένας κυανόκρανος της UNIFIL σκοτώθηκε και άλλος τραυματίστηκε κρίσιμα από έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ στον νότιο Λίβανο,
- Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός κυανόκρανος ήταν μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων.
- Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης και ηλεκτροπαραγωγής στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκε υπήκοος Ινδίας.
- Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον στρατοπέδου τους.
- Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία της.
- Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν δεν λειτουργεί πλέον μετά από ισραηλινό πλήγμα.
- Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία που έθεσε η Ουάσιγκτον ενώ σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να καταλάβει «πολύ εύκολα» το νησί Χαργκ του Ιράν
- Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό σχετικά με την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών
- Δείτε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
- Έρχεται με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία Erminio: Τι πρέπει να προσέξετε – Οι αναλυτικές οδηγίες της πολιτικής προστασίας