Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από την αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας. Παράλληλα, σημειώνεται πως όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά, με απόλυτη προτεραιότητα την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τρεις ακόμη βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί νωρίτερα από το Ιράν είχαν καταρριφθεί με παρόμοιο τρόπο από το ΝΑΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το περιστατικό αυτό, όπως επισημαίνουν αναλυτές, αναδεικνύει με έντονο τρόπο το μέγεθος της αδυναμίας της Τουρκίας στον τομέα της αντιβαλλιστικής άμυνας.