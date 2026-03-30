Πόλεμος στο Ιράν και οι συνέπειές του προκαλούν νέα κύματα ανατιμήσεων στη Γερμανία, καθώς «σημαντικά περισσότερες» επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου.

«Η πίεση στις τιμές αυξάνεται και πάλι σε καθημερινή βάση. Οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι πιθανό να αυξήσουν τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνών του Ινστιτούτου, Κλάους Βολράμπε. Ο σχετικός δείκτης του Ifo ανήλθε τον Μάρτιο στις 25,3 μονάδες, από 20,3 τον Φεβρουάριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.

Σύμφωνα με τον κ. Βολράμπε, η άνοδος του δείκτη που αποτυπώνει την προσδοκία αύξησης των τιμών συνδέεται με τις «σημαντικά υψηλότερες» τιμές του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Η ενεργειακή συνιστώσα είχε μειώσει τελευταία τον πληθωρισμό, αλλά τώρα ξεκινάει η αντίστροφη πορεία, με τις εταιρίες να μετακυλίουν όλο και περισσότερο στον καταναλωτή το αυξανόμενο κόστος», σημείωσε ο ερευνητής του Ifo.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάσουν επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες μέσω του υψηλότερου κόστους παραγωγής και μεταφοράς». Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα έντονη στον κλάδο των κατασκευών, όπου ο δείκτης αυξήθηκε από τις 10 στις 20,2 μονάδες, καθώς και στη μεταποίηση, από τις 13 στις 20 μονάδες.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τους καταναλωτές αύξησαν επίσης τις προσδοκίες τους για άνοδο των τιμών, από 25,1 σε 31 μονάδες, σύμφωνα με το Ifo.

Παράλληλα, στον κλάδο των καυσίμων, τίθεται σε εφαρμογή μεθαύριο, Τετάρτη, ο νέος κανονισμός τιμολόγησης για τα πρατήρια βενζίνης. Με βάση τον κανονισμό, οι τιμές θα μπορούν να αυξάνονται μόνο μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιορισμός στη μείωσή τους.