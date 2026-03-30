Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε σχέδιο που προβλέπει την επιβολή διοδίων στα πλοία τα οποία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σημείο-κλειδί για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς από εκεί περνά περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής προσφοράς πετρελαίου. Την είδηση ανακοίνωσε μέλος της επιτροπής.

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB), το σχέδιο αποσκοπεί στο να ενισχύσει τον κυρίαρχο ρόλο του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του στην περιοχή. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε τη Δευτέρα (30/3), υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Τεχεράνης να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό.

Το σχέδιο περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την ενίσχυση της εποπτείας και της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ. Μεταξύ αυτών, προβλέπονται «ρυθμίσεις ασφαλείας για την προστασία της πλωτής οδού», «μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας», καθώς και «οικονομικοί κανονισμοί και διόδια σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται από αυτά». Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει «απαγόρευση διέλευσης για πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», όπως μετέδωσε το IRIB.