Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ προτιμά τη διπλωματία έναντι της στρατιωτικής δράσης στον πόλεμο του Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστική συνέντευξή του στο Al Jazeera. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και τις προοπτικές επίλυσης της κρίσης μέσω διαλόγου.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν άμεσες επαφές και συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με τη διαμεσολάβηση τρίτων χωρών. «Ο Πρόεδρος Τραμπ προτιμά πάντα τη διπλωματία και πάντα προτιμά να επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα», τόνισε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί νωρίτερα.

Ο Αμαρικανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι διαθέτει τον εθνικό πλούτο για τη χρηματοδότηση οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, καθώς και σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Επισήμανε ότι οι ΗΠΑ θα υποδέχονταν θετικά μια αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, εφόσον αυτή θα προωθούσε ένα διαφορετικό όραμα για το μέλλον της χώρας.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Εξήγησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την ανάπτυξη όπλων που απειλούν τους γείτονές της.

«Οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας που εκτόξευσαν οι Ιρανοί έχουν μόνο έναν σκοπό: να επιτεθούν στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν», σημείωσε ο Ρούμπιο. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, χαρακτηρίζοντας τον κίνδυνο «υπερβολικά μεγάλο».

Κάλεσε, επίσης, το Ιράν να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος και να σταματήσει την παραγωγή drones και πυραύλων.

Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. «Τα Στενά θα ανοίξουν ξανά είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού που θα περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αμερικανικοί στόχοι στο Ιράν είναι σαφείς και θα επιτευχθούν μέσα σε εβδομάδες. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες» αν επιχειρήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης.

Τέλος, ζήτησε από την Τεχεράνη «να σταματήσει να κατασκευάζει τα drones και τους πυραύλους που έχουμε δει πρόσφατα», υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής επιτείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr