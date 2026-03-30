Με μια μακάβρια εικόνα, οι Ιρανοί «υποδέχονται» τα σενάρια ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων σε εδάφη της χώρας, όπως το νησί Χαργκ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διεθνές ενδιαφέρον.

Ο τίτλος της αφίσας αναφέρει χαρακτηριστικά «Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο», με την εικόνα να θυμίζει προπαγανδιστικό υλικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμβολική αυτή απεικόνιση αποτυπώνει τη σκληρή στάση του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στα σενάρια στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ.

Στην αφίσα εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες να αποβιβάζονται από αεροσκάφος, κρατώντας φέρετρα καλυμμένα με την αστερόεσσα. Στις σκιές τους διακρίνεται πιο καθαρά το σχήμα του φέρετρου, ενισχύοντας το μακάβριο μήνυμα της εικόνας.

Το συνοδευτικό μήνυμα αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι σκοπεύουν να στείλουν έναν αριθμό των στρατευμάτων τους για μια χερσαία επιχείρηση στο νότιο Ιράν. Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο. Σας ευχαριστούμε που κουβαλάτε τα φέρετρά σας στις πλάτες σας».