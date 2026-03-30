«Συνομιλούμε με ένα νέο πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν “ανοίξει για δουλειές” αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη “παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Kharg (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη “αγγίξει”», αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δουλειές» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Kharg (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη «αγγίξει». Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας του τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr