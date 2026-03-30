Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία περίπου μίας εβδομάδας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μέσα από νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στη New York Post.

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γνωρίζουν σύντομα αν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον. «Θα το δούμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα σας ενημερώσω σε περίπου μία εβδομάδα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια δραματική ανατροπή στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί και αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα, την οποία χαρακτήρισε πιο εύκολη στη συνεργασία.

«Υπήρξε πλήρης αλλαγή καθεστώτος, γιατί τα προηγούμενα καθεστώτα έχουν φύγει και έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων», δήλωσε ο Τραμπ. «Και μέχρι τώρα, είναι πολύ πιο λογικοί».

Ερωτηθείς αν πρόκειται για νέα πρόσωπα σε σχέση με παλαιότερους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, απάντησε: «Σε μεγάλο βαθμό. Οι άλλοι είναι όλοι νεκροί».

Αβεβαιότητα για την κατάσταση του νέου Ιρανού ηγέτη

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην αβεβαιότητα γύρω από την υγεία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιου του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ. Όπως σημείωσε, ο γιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν έχει νέα του», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ιρανό ηγέτη, προσθέτοντας πως «είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος». Ερωτηθείς αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ακόμη ζωντανός, απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».

Κλιμάκωση και απειλές

Από την πλευρά του, το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις του σε κρίσιμες υποδομές, πλήττοντας εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης στο Κουβέιτ. Παράλληλα, διυλιστήριο πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες στη βόρεια ισραηλινή πόλη Χάιφα, ύστερα από ιρανική πυραυλική επίθεση. Σχετικά με την αντίδραση των ΗΠΑ, ο Τραμπ περιορίστηκε να πει: «Θα δείτε σύντομα».

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο «να ανατινάξουν και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και ενδεχομένως όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη “αγγίξει”», αν δεν υπάρξει σύντομα ειρηνευτική συμφωνία