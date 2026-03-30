Για διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν κάνει λόγο η βρετανική εφημερίδα «Guardian». Σε άρθρο της τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, επισημαίνει ότι η πολιτική του απέναντι στην Τεχεράνη φαίνεται να προσκρούει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί την ύψιστη δοκιμασία μιας αρχής που καθοδηγεί τον Τραμπ εδώ και δεκαετίες: «κατασκευάζεις ένα αφήγημα, το παρουσιάζεις ως αληθινό και αναγκάζεις αδιάκοπα τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό».

«Ας πω ότι κερδίσαμε», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συγκέντρωση στο Κεντάκι στις 11 Μαρτίου. «Νομίζω ότι κερδίσαμε», είπε στον κήπο του Λευκού Οίκου στις 20 Μαρτίου. «Κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε στο Οβάλ Γραφείο λίγες ημέρες αργότερα. «Κερδίζουμε τόσα χρήματα», ανέφερε σε δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων στις 25 Μαρτίου.

Παρά τις διακηρύξεις του, η πραγματικότητα, σύμφωνα με τον «Guardian», είναι διαφορετική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη Μέση Ανατολή συνιστά ιστορική επιτυχία, ωστόσο ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει μια σύγκρουση που κλιμακώνεται και απειλεί τη διεθνή οικονομία.

Η αρχή που καθοδηγεί τον Τραμπ

Η αρχή του «κατασκευάζεις ένα αφήγημα και το παρουσιάζεις ως αληθινό» φαίνεται να έχει λειτουργήσει στο παρελθόν από τα γραφεία των επιχειρήσεών του μέχρι την Ουάσιγκτον. Όμως, στο Ιράν, αυτή η μέθοδος φαίνεται να συναντά τα όριά της.

Ο Τραμπ, ο οποίος μεγάλωσε σε προνομιούχο περιβάλλον στη Νέα Υόρκη, διδάχθηκε από τον πατέρα του, Φρεντ Τραμπ, να μην ζητά ποτέ συγγνώμη και να μην δείχνει αδυναμία. Τις Κυριακές εκκλησιαζόταν στον ναό του Νόρμαν Βίνσεντ Πιλ, συγγραφέα του βιβλίου «Η Δύναμη της Θετικής Σκέψης», που προέτρεπε τους πιστούς να διατηρούν αδιάλειπτα την εικόνα της επιτυχίας στο μυαλό τους.

Η βιογράφος του Γκουέντα Μπλερ, έχει αναφέρει πως ήδη από τα χρόνια του λυκείου είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να γίνει διάσημος, γνωρίζοντας ότι η φήμη προσφέρει τη δυνατότητα να «παραμορφώνεις την πραγματικότητα».

Από τις επιχειρήσεις στην πολιτική

Η ίδια προσέγγιση τον οδήγησε και στην επιχειρηματική του πορεία. Διαφήμισε το καζίνο «Ταζ Μαχάλ» στο Ατλάντικ Σίτι ως το «όγδοο θαύμα του κόσμου», όμως έναν χρόνο μετά κήρυξε πτώχευση. Αν και οι επιχειρήσεις του χρεοκόπησαν έξι φορές, ο ίδιος δεν υπέβαλε ποτέ προσωπική αίτηση πτώχευσης.

Η δημόσια εικόνα του ενισχύθηκε μέσα από το ριάλιτι «The Apprentice», ενώ εισήλθε στην πολιτική σκηνή με τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε γεννηθεί εκτός ΗΠΑ. Οι ανακριβείς δηλώσεις του στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, όπως ότι το Μεξικό θα πλήρωνε για το τείχος στα σύνορα, δεν εμπόδισαν την εκλογική του νίκη.

Κατά την πρώτη του θητεία, σύμφωνα με την «Washington Post», προέβη σε περισσότερους από 30.000 ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Η στρατηγική αυτή όμως υποχώρησε όταν οι ΗΠΑ επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Από τις εκλογές του 2020 στον πόλεμο του Κόλπου

Μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ υποστήριξε χωρίς αποδείξεις ότι το αποτέλεσμα ήταν «στημένο». Εκατομμύρια υποστηρικτές του τον πίστεψαν, και στις 6 Ιανουαρίου 2021 ομάδα εξ αυτών εισέβαλε στο Καπιτώλιο. Ο ίδιος αργότερα χαρακτήρισε το πλήθος «πατριώτες ήρωες» και τους απένειμε χάρη κατά την επιστροφή του στην εξουσία.

Επίσης, ο Τραμπ εξακολουθεί να παρουσιάζει τις ποινικές έρευνες εις βάρος του ως «κυνήγι μαγισσών», κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για πολιτική εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, παρότι ο ίδιος είχε ζητήσει διώξεις κατά πολιτικών αντιπάλων του.

«Το Ιράν, το Βατερλό του Τραμπ»

Έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση δείχνει δύσκολη για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο πόλεμος έχει κοστίσει τη ζωή σε 13 Αμερικανούς και δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλή αποδοχή της σύγκρουσης από τους Αμερικανούς.

Χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου, η σύγκρουση στον Κόλπο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ο Τζόελ Ρούμπιν, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, σημειώνει ότι ο Τραμπ «πιστεύει πραγματικά στη δύναμη να ελέγχει τα γεγονότα και να διαμορφώνει τον τρόπο που οι άνθρωποι τα αντιλαμβάνονται».

Ωστόσο, όπως λέει, «οι Ιρανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να υποκύψουν σε αυτό το αφήγημα». Οι πόλεμοι, εξηγεί, κερδίζονται ή τελειώνουν με πολλούς τρόπους μέσω βίας ή διπλωματίας και όχι απλώς με τη δύναμη της αφήγησης.

Τέλος, ο Λάρι Τζέικομπς, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Πολιτικής και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, εκτιμά ότι «το Ιράν θα είναι το Βατερλό του Τραμπ». Όπως υποστηρίζει, «η φανταστική ζωή που έζησε τις τελευταίες δεκαετίες αποκαλύπτεται τώρα ως ένα θανατηφόρο δράμα που θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές, θα πλήξει την οικονομία και θα υποβαθμίσει τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο».