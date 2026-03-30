Ο Λευκός Οίκος άσκησε πίεση στο Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου ορισμένους ιερούς χώρους στη χώρα το Σαββατοκύριακο αφού οι αρχές στην Ιερουσαλήμ αρχικά εμπόδισαν έναν Ιταλό καθολικό ιερέα να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως, δήλωσε την Δευτέρα (30/3/26) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας προς το Ισραήλ σχετικά με το κλείσιμο αυτών των ιερών χώρων», ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε στην παρέμβαση. «Θέλουμε οι πιστοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ιερούς χώρους».

Το Ισραήλ επέτρεψε στη συνέχεια στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να εισέλθει στον ναό. Επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας που προκύπτουν από τον πόλεμο με το Ιράν για το κλείσιμο των ιερών χώρων ενόψει του Πάσχα.

Τέλος, η Λέβιτ πρόσθεσε ότι: «Η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα, αλλά κατανοούμε ότι το Ισραήλ εργάζεται πάνω σε αυτά τα μέτρα ώστε να επαναλειτουργήσουν οι χώροι καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας».