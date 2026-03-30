Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επαφές ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας ότι οι απαισιόδοξες δημόσιες δηλώσεις από την Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν τα ιδιωτικά μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την ίδια, η ιρανική πλευρά έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία της αμερικανικής πρότασης.

Η Λέβιτ επεσήμανε πως εξακολουθεί να ισχύει το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 6 Απριλίου.

Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι βλέπουμε τα εναπομείναντα στοιχεία του καθεστώτος να γίνονται ολοένα και πιο πρόθυμα να τερματίσουν την καταστροφή και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο ακόμη μπορούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, αναφερόμενη στην πορεία των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η ίδια πρόσθεσε: «Παρά τη δημόσια ρητορική και τα ανακριβή δημοσιεύματα, οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται θετικά. Όσα λέγονται δημόσια είναι διαφορετικά από όσα μας μεταφέρονται ιδιωτικά».

Η Λέβιτ προειδοποίησε ότι, εάν η Τεχεράνη απορρίψει τη συμφωνία, ο Τραμπ διαθέτει επιλογές ώστε να «διασφαλίσει ότι το καθεστώς θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα».

Οικονομικές και περιφερειακές διαστάσεις

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ζητήσει τη συνδρομή αραβικών χωρών για την κάλυψη του κόστους του πολέμου. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την επιβολή διοδίων από το Ιράν στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, περίπου 20 δεξαμενόπλοια αναμένεται να περάσουν από τα Στενά τις επόμενες ημέρες ενώ προγραμματίζονται μετακινήσεις Αμερικανών αξιωματούχων προς την Κίνα εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Τραμπ.

Αισιόδοξος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του σήμερα για τη δυνατότητα να μπορέσει να εργαστεί με στοιχεία στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον έλαβε ορισμένα θετικά μηνύματα σε ιδιωτικό επίπεδο.

Υπάρχουν «ρωγμές» μεταξύ της ιρανικής ιεραρχίας και οι ΗΠΑ πιστεύουν πως προσωπικότητες που έχουν «τη δύναμη να ενεργήσουν» θα πάρουν τον έλεγχο, εξήγησε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Good Morning America, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Πιστεύουμε πως αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. «Υπάρχουν ξεκάθαρα άνθρωποι που μας μιλούν με έναν τρόπο με τον οποίο τα άτομα που προηγουμένως ήταν υπεύθυνα στο Ιράν δεν μας μιλούσαν, για πράγματα που είναι έτοιμοι να κάνουν».

Σε μια άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχουν «μηνύματα και βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες απευθείας συζητήσεις ανάμεσα σε ορισμένους από τους κόλπους του Ιράν και τις ΗΠΑ».

Τέλος ο Ρούμπιο τόνισε ότι, η επικοινωνία γίνεται «κυρίως μέσω τρίτων, όμως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις».