Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να επιφέρει «αισθητά, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα» σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

«Οι ενεργειακές κρίσεις έχουν την τάση να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Η νομισματική πολιτική, από την άλλη, εφαρμόζεται μακροπρόθεσμα και οι επιπτώσεις της καθυστερούν να εμφανιστούν», σημείωσε ο Πάουελ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Fed θα μπορούσε να παρέμβει ώστε να στηρίξει την αμερικανική οικονομία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Για την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Fed (FOMC), ο στόχος παραμένει σαφής: «να μειώσουμε τον πληθωρισμό στο 2%, σε βιώσιμη βάση». Ο Πάουελ υπενθύμισε ότι «ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να τα καταφέρουμε στα τέλη του 2024».

Έκτοτε, η Fed χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι ώθησαν τον πληθωρισμό προς τα πάνω, πλησιάζοντας ξανά το 3% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τον Πάουελ, η εκτίμηση της Fed είναι ότι η δασμολογική πολιτική του Τραμπ πρόσθεσε από 0,5% έως 1% στον πληθωρισμό.

Η ανεξαρτησία της Fed και οι πολιτικές πιέσεις

Ο επικεφαλής της Fed τόνισε τη σημασία της «πλήρους πολιτικής ανεξαρτησίας» της κεντρικής τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να αντιδρά στις πολιτικές εξελίξεις». «Θα ήθελα να πιστεύω ότι ο πρόεδρος (της Fed) θα είναι πάντα κάποιος που εργάζεται χωρίς να τον ενδιαφέρει η πολιτική και θα μπορούσε να διοριστεί από οποιοδήποτε κόμμα», πρόσθεσε.

Ο Πάουελ διορίστηκε στη θέση του από τον Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, ενώ ο Δημοκρατικός διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, ανανέωσε τη θητεία του. Από τη στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξαπολύει συνεχείς επιθέσεις εναντίον του Πάουελ, κατηγορώντας τον ότι δεν μειώνει τα επιτόκια και δεν στηρίζει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του.

Η θητεία του Πάουελ λήγει θεωρητικά τον Μάιο, αλλά ενδέχεται να παραμείνει στο αξίωμα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός του διαδόχου του, Κέβιν Γουόρς. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές απειλούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία, αν δεν τεθεί στο αρχείο μια έρευνα σε βάρος του Πάουελ, την οποία θεωρούν πολιτικά υποκινούμενη.

Το μήνυμα του Πάουελ στους φοιτητές

Απευθυνόμενος στους φοιτητές οικονομικών του Χάρβαρντ, ο Πάουελ εξέφρασε αισιοδοξία για τις μελλοντικές εργασιακές τους προοπτικές, παρά τη χαμηλή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η αμερικανική οικονομία παραμένει η πιο δυναμική και παραγωγική στον κόσμο.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, επισήμανε ότι τα σχετικά εργαλεία καθιστούν τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς και προέτρεψε τους φοιτητές «να επενδύσουν χρόνο στην ΤΝ» ώστε να μάθουν να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

«Δεν αρνούμαστε ότι είναι μια δύσκολη εποχή για να εισέλθει κανείς στην αγορά εργασίας, θα χρειαστεί υπομονή και όλα αυτά. Αλλά μακροπρόθεσμα, αυτή η οικονομία θα σας δώσει μεγάλες ευκαιρίες. Να είστε αισιόδοξοι», κατέληξε ο Πάουελ.