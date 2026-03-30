Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει τις αραβικές χώρες να συνεισφέρουν οικονομικά στο κόστος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η Λέβιτ ρωτήθηκε εάν οι αραβικές χώρες θα μπορούσαν να αναλάβουν μέρος της χρηματοδότησης για τον πόλεμο. Όπως ανέφερε, δεν θα προκαταβάλει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ωστόσο επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ιδέα που προέρχεται από τον ίδιο.

«Νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τις καλέσει να κάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ακόμη: «Είναι μια ιδέα που ξέρω ότι έχει (ο Τραμπ) και κάτι για το οποίο πιστεύω θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο».