Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θεωρεί πως έχει επέλθει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, μετά τους συνεχιζόμενους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλών κορυφαίων αξιωματούχων, ήδη από τις πρώτες ώρες του πολέμου.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δηλώσεις του προς τον Τύπο. Επεσήμανε ακόμη ότι «το ακόλουθο καθεστώς», το οποίο ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» επίσης.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός «τρίτου καθεστώτος» στο Ιράν, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος».

Ο Τραμπ: Το Ιράν θα αφήσει 20 μεγάλα τάνκερ να περάσουν τα στενά του Ορμούζ τις επόμενες μέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο.