Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της στις πτήσεις αεροσκαφών που συμμετέχουν στον πόλεμο του Ιράν. Η Ισπανία όχι μόνο δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων Ρότα στο Κάντιθ και Μορόν δε λα Φροντέρα στη Σεβίλλη από μαχητικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη εναερίου ανεφοδιασμού που συμμετέχουν στις επιθέσεις, αλλά επίσης δεν εγκρίνει διελεύσεις αμερικανικών αεροσκαφών που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες, όπως η Βρετανία ή η Γαλλία, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα El País.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας ανέφεραν λίγες μέρες νωρίτερα ότι η χώρα τους δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Χορμούζ, επειδή κρίνει παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή.

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Η κατάσταση στο Στενό προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε Ισπανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.