Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Αθήνα και η πόλη φοράει τα… κινηματογραφικά της. Το κέντρο της πρωτεύουσας ζει από σήμερα σε ρυθμούς Χόλιγουντ, καθώς ο παγκόσμιος σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες των νέων του γυρισμάτων.

Η πλατεία Κοτζιά έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο στούντιο, προσελκύοντας πλήθος περαστικών που επιχειρούν να ρίξουν μια ματιά στα παρασκήνια της μεγάλης παραγωγής. Οι κάμερες, τα φώτα και οι τεχνικοί έχουν γεμίσει το σημείο, δίνοντας την αίσθηση ότι η Αθήνα φιλοξενεί ένα αυθεντικό σκηνικό του Λος Άντζελες.

Το «στρατηγείο» του σταρ στην Πλατεία Κοτζιά

Η εικόνα στην πλατεία θυμίζει κινηματογραφικό χωριό. Δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά γεμάτα σκηνικά, τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ το επίκεντρο της προσοχής αποτελεί το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως προσωπικό καμαρίνι του ηθοποιού.

Αν και η δραστηριότητα στην επιφάνεια της πλατείας είναι έντονη, η κύρια δράση της ταινίας αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του σεναρίου. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε σκηνικό διεθνούς κινηματογραφικής λάμψης.