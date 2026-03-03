Ο Μπραντ Πιτ ολοκλήρωσε την Τρίτη (03.03.2026) τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα και ετοιμάζεται να μεταβεί στο επόμενο σημείο των κινηματογραφικών του υποχρεώσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο διάσημος ηθοποιός θα ταξιδέψει στη Χαλκίδα για τις ανάγκες της νέας του ταινίας, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί και στη Νέα Μάκρη, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, ο Μπραντ Πιτ θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Ο περιβάλλων χώρος του σταθμού έχει ήδη αρχίσει να αποκλείεται, προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα από τα συνεργεία της παραγωγής. Παράλληλα, τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται κανονικά, ενώ η παραγωγή συνεχίζει εντατικά τις προετοιμασίες στον χώρο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, δημιουργός του «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και του «Κονκλάβιο», το οποίο απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το «The Riders» βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που κυκλοφόρησε το 1994 και υπήρξε υποψήφιο για το βραβείο Booker.