Νέα πλάνα από την νέα ταινία του Μπράντ Πιτ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ίσως πρόκειται για το πιο κοντινό πλάνο από τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ. Επί της ουσίας είναι η σκήνη που γυρίστηκε χτες στο λιμάνι της Ύδρας, με τον χολιγουντιανό σταρ να περπατά χέρι χέρι με την κινηματογραφική του κόρη.

Η σκηνή γυρίστηκε αρκετές φορές μέχρι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αυτήν την ταινία ο Μπραντ Πιτ επιδιώκει να κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ για Α΄ ανδρικό ρόλο.

Γυρίσματα στα σοκάκια

Στην ταινία, ο Σκάλι που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ, είναι ο πατέρας ενός 7χρονου κοριτσιού, που φτάνει με ιπτάμενο δελφίνι της δεκαετίας ‘80 στην Ύδρα. Στόχος του είναι να αναζητήσει τη χαμένη σύντροφό του.

Σήμερα, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα σοκάκια του νησιού, ενώ έχουν επιστρατευτεί και γαϊδουράκια.

Σύμφωνα με το σενάριο, ένας σκύλος δαγκώνει την 7χρονη κόρη του την οποία και κουβαλά αιμόφυρτη μέχρι το φαρμακείο του νησιού. Στο επόμενο στενό μάλιστα ξεσπά μία αδιανόητη νεροποντή που φυσικά επετεύχθη με τεράστιους ανεμιστήρες και ειδικά συστήματα τεχνητής βροχής.

Επόμενο γύρισμα στη Νέα Μάκρη

Σήμερα αναμένεται να γίνουν κάποιες σκηνές και στο νεκροταφείο, με τους κατοίκους που συμμετείχαν στα γυρίσματα να δηλώνουν ενθουσιασμένοι.

Τα γυρίσματα στην Ύδρα θα ολοκληρωθούν την Τρίτη στις 3 Μαρτίου. Την επόμενη μέρα η παραγωγή των 200 ατόμων θα επιστέψει στην Αττική, με τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη να είναι προγραμματισμένα για τις 11 Μαρτίου.