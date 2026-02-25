Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, που εκπροσωπεί το Τέξας, προκάλεσε ένταση στην αίθουσα του Κογκρέσου όταν ύψωσε πλακάτ με τη φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι», λίγο πριν αποβληθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκινούσε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δύο σωμάτων.

Ο κ. Γκριν βρισκόταν απέναντι από τον κ. Τραμπ όταν σήκωσε το πλακάτ, προκαλώντας αναστάτωση. Λίγο αργότερα οδηγήθηκε εκτός αίθουσας, με τους ρεπουμπλικάνους να φωνάζουν ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Το μήνυμα στο πλακάτ θεωρήθηκε σαφής αναφορά στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που είχε αναρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social νωρίτερα μέσα στον μήνα. Το βίντεο, το οποίο αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις, παρουσίαζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα με σώματα πιθήκων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλ Γκριν συγκρούεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο βουλευτής είχε αποβληθεί και πέρυσι από το Κογκρέσο, όταν εξέφρασε με έντονο τρόπο την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια ομιλίας του προέδρου.