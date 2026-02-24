Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, κατηγορώντας το UCLA για φερόμενες παράνομες διακρίσεις εις βάρος εβραίων και ισραηλινών εργαζομένων. Σύμφωνα με την αγωγή, στο πανεπιστήμιο επικρατούσε «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Η υπόθεση, που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες, αποτελεί μία από τις πολλές αγωγές που έχει κινήσει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων. Εντάσσεται, παράλληλα, σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τις αρχές της Καλιφόρνιας, πολιτείας που διοικείται από τους Δημοκρατικούς.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι το UCLA παραβίασε τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς «απέτυχε να αποτρέψει και να διορθώσει μεροληπτικές και παρενοχλητικές συμπεριφορές» μετά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι αρκετοί εβραίοι και ισραηλινοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πάρουν άδεια, να εργαστούν εξ αποστάσεως ή ακόμη και να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, προκειμένου να αποφύγουν το εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και στο UCLA, καταγγέλλοντας τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς.

Διαδηλωτές και ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ συγχέει τις επικρίσεις για τον πόλεμο στη Γάζα με τον αντισημιτισμό, ερμηνεύοντας την υποστήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς.