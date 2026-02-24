ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει, μέσω της εκπροσώπου Τύπου του, ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ προετοιμάζεται να ενημερώσει τους επικεφαλής του Κογκρέσου για τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

«Η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Όμως, όπως εκείνος έχει δείξει… είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρο δύναμη του στρατού των ΗΠΑ εάν χρειαστεί», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Λέβιτ πρόσθεσε πως «ο πρόεδρος είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων εδώ», υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Τραμπ στις κρίσιμες επιλογές εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει αργότερα σήμερα τα ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, γνωστά ως η Συμμορία των Οκτώ (Gang of Eight), σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι η ενημέρωση θα αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει σημαντική ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές, ενόψει πιθανών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δίνει στην Τεχεράνη προθεσμία περίπου 10 έως 15 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα των πιθανών πληγμάτων εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της αποψινής ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, όπου αναμένονται κρίσιμες τοποθετήσεις για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.