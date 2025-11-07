Η νίκη της Πάφου επί της Βιγιαρεάλ την τέταρτη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ με 1-0, ακριβώς όπως και η ισοπαλία της Καραμπάγκ με την Τσέλσι (2-2), είναι αποτελέσματα απρόσμενα – αληθινές εκπλήξεις. Είναι μάλιστα αποτελέσματα που δείχνουν ότι όλοι αυτοί οι υπολογισμοί για το πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να βρεθεί μια ομάδα στις πρώτες 24 της league phase που θα συνεχίσουν είναι μάλλον ασκήσεις επί χάρτου. Διότι το ζήτημα δεν είναι να κάνεις 9 ή 10 ή 11 βαθμούς αλλά να είσαι σε αυτές τις 24 πρώτες θέσεις. Κι αν η Πάφος και η Καραμπάγκ πάρουν δυο από αυτές τις θέσεις το πράγμα για όσους σήμερα έχουν λιγότερους βαθμούς από τις ομάδες αυτές γίνεται πολύ δύσκολο.

Κατόρθωμα

Η πρωταθλήτρια Κύπρου έκανε ένα αληθινό κατόρθωμα την Τετάρτη το βράδυ κερδίζοντας τη Βιγιαρεάλ. Η ισπανική ομάδα μπορεί να μην κάνει πρωταθλητισμό στη Λα Λίγκα αλλά έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση στο ισπανικό πρωτάθλημα. Κι όμως οι παίκτες της Πάφου την κράτησαν στο μηδέν και την κέρδισαν. Το έκαναν σε ένα γήπεδο που δεν ήταν κατάμεστο: οι παίκτες της Πάφου δεν χρειάζονται την εξέδρα για να καταθέσουν πάθος – ξέρουν και το κάνουν.

Η νίκη αυτή δείχνει κάτι απλό: ότι στο Τσάμπιονς Λιγκ των πολλών γκολ και των μεγάλων σκορ για μια ομάδα χωρίς τεράστιο μπάτζετ ο μόνος τρόπος για να φτάσει σε ένα θρίαμβο της μιας βραδιάς είναι να μπορεί να παίξει άμυνα. Αυτή είναι η παραδοξότητα της κατά τα άλλα λαμπερής διοργάνωσης. Αυτοί που θέλουν να την κερδίσουν πρέπει να σκοράρουν πολύ. Κι αυτοί που θέλουν νίκες απέναντι σε θηρία για να γράψουν ιστορία πρέπει να ξέρουν να παίζουν άμυνα. Κυρίως αυτό.

Πρώτοι

Μετά την τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη οκτάδα βρίσκονται η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ και η Ίντερ με 4 νίκες σε 4 ματς κι ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 3 νίκες και μια ισοπαλία. Οι τέσσερις αυτές ομάδες δύσκολα θα λείψουν από τις οκτώ πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης. Η Ιντερ, που μοιάζει η λιγότερο δυνατή από τις τέσσερις, ίσως λίγο καρδιοχτυπήσει: για την ώρα είναι αρκετά σοβαρή και κερδίζει ακόμα και τα βράδια που παίζει άσχημα – όπως την Τετάρτη όταν και λύγισε δύσκολα την Καϊράτ στον Σαν Σίρο (2-1). Από εκεί και πίσω υπάρχουν η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης που λογικά θα μπουν στην οκτάδα (έχουν τρεις νίκες και μια ήττα), και υπάρχουν πολλοί που διεκδικούν αυτή τη μια θέση που σε στέλνει απευθείας στους «16».

Υποψήφιες για αυτή είναι τρεις αγγλικές ομάδες (η Νιούκαστλ, η Τσέλσι και η Τότεναμ) και φυσικά η Μπαρτσελόνα παρόλο που δεν εντυπωσιάζει. Η ευκολία με την οποία δέχεται γκολ καθιστά κάθε παιχνίδι της ενδιαφέρον αλλά για τους τρίτους κι όχι για τους οπαδούς της. Η γκρίνια για το ρίσκο που παίρνει σε κάθε ματς ο κόουτς Χανς Φλικ είναι μεγάλη. Αν στο παιχνίδι με την Μπριζ δεν είχε ακυρωθεί στο τέλος ένα γκολ των Βέλγων για φάουλ του δεξιού εξτρέμ Φερμάν στον επιπόλαιο τερματοφύλακα Σέζνι ο γερμανός προπονητής θα είχε πολλά που θα έπρεπε να εξηγήσει. Και οι απουσίες των Κομπαρσί, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γκάμπι, Πέδρι από την αρχική ενδεκάδα δεν θα αποτελούσαν δικαιολογία.

Ο Φλικ κέρδισε πέρυσι το πρωτάθλημα Ισπανίας με το ποδόσφαιρό του κι έφτασε μια παράταση από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά σε ένα ποδόσφαιρο που οι απαιτήσεις είναι ασταμάτητες όλα αυτά μετράνε πλέον λίγο. Ολοι οι προπονητές τελούν υπό κρίση. Και δεν είναι τυχαίο πως οι χωρίς νίκη στη διοργάνωση Μπενφίκα, Γιουβέντους και Άγιαξ έχουν ήδη αλλάξει προπονητές. Οι πάγκοι τρίζουν ειδικά όταν έχουμε μπροστά μας και διακοπή πρωταθλημάτων: αυτό το γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα αλλά ισχύει και σε όλη την Ευρώπη.

Έλληνες

Αυτή η αγωνιστική δεν ήταν η καλύτερη στο Τσάμπιονς Λιγκ για την Ελλάδα και τους εκπροσώπους της. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε τη σκληρή ισοφάριση από την PSV Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη στο 93′ κόντρα στη ροή ενός ματς στο οποίο έκανε την καλύτερή του εμφάνιση. Ο Χρήστος Τζόλης είχε άθελά του συμμετοχή στο γκολ της τελικής ισοφάρισης της Μπαρτσελόνα – το αυτογκόλ του είναι ο ορισμός της κακιάς στιγμής, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η συνολική του εμφάνιση ήταν πολύ καλή.

Δεν εντυπωσίασαν ο Ιωαννίδης και ο Βαγιαννίδης που ξεκίνησαν στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Γιουβέντους: ο πρώην φορ του ΠΑΟ είχε απλά συμμετοχή στο γκολ. Ο Ζαφείρης έτρεξε ως συνήθως πολύ στο ματς της Σλάβια Πράγας με την Άρσεναλ (χωρίς κατά τα άλλα να κάνει κάτι εντυπωσιακό) και ο Χατζηδιάκος υπέφερε, όπως και όλη η άμυνα της Κοπεγχάγης στο ματς με την Τότεναμ. Το μεγαλύτερο μπλέξιμο έχει μπροστά του ο καλός Παυλίδης. Η Μπενφίκα με τον Μουρίνιο παίζει με τρόπους που δεν τον διευκολύνουν. Και ο Ακτούρκογλου που έφυγε από τη Λισαβόνα για να γυρίσει στην Τουρκία και στη Φενέρ του λείπει πολύ. Ελπίζω για όλους προσεχώς τα πράγματα να πάνε καλύτερα.

Ζητήματα

Το Τσάμπιονς Λιγκ δημιουργεί στις πιο πολλές ομάδες που σε αυτό συμμετέχουν και ζητήματα στο πρωτάθλημα που αγωνίζονται. Ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά αγωνίστηκε Τρίτη αλλά το ξόδεμα ενέργειας που έκαναν οι παίκτες του στο ματς με την PSV ήταν τεράστιο: στη Νίκαια απέναντι στην Κηφισιά την Κυριακή τον πρωταθλητή τον περιμένει μια δοκιμασία καθώς έχει και παίκτες που αποχώρησαν από το ματς με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας με ενοχλήσεις. Ο πάγκος του Μεντιλίμπαρ είναι βέβαια μεγάλος αλλά ο Βάσκος αποφεύγει τις πολλές αλλαγές ειδικά όταν ακολουθεί διακοπή.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τη νίκη καθώς αυτή είναι μια αγωνιστική με βολικό για τον Ολυμπιακό πρόγραμμα – αρκεί βέβαια αυτός να κερδίσει την ιδιαιτέρως φορμαρισμένη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο που έχει κάνει φέτος μεγάλα ματς με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ. Η τρίτη στη βαθμολογία ΑΕΚ πάει στην Κρήτη για να παίξει με τον ΟΦΗ που έχει ανάγκη από βαθμούς. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟ. Βέβαια είναι μια στιγμή που για τον ΠΑΟΚ πάνε όλα καλά: αυτός είχε χθες ένα ματς στην Τούμπα με τη Γιουνγκ Μπόις ενώ ο ΠΑΟ θα γυρίσει σήμερα ύστερα από ένα μεγάλο ταξίδι στη Σουηδία. Ολα παίζουν ρόλο.