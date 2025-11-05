Με το πόδι στο γκάζι από νωρίς ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και έδειξε από νωρίς ότι θα έπαιζε τα… ρέστα του κόντρα στην Αϊντχόφεν. Συνολικά στο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν έναν άριστο παιχνίδι, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να είναι τρομερά συγκεντρωμένοι -με και χωρίς τη μπάλα- κάνοντας το κλασικό παιχνίδι τους επί των ημερών του Βάσκου τεχνικού. Η άψογη κυκλοφορία της μπάλας, το εξαιρετικό ομαδικό πρέσινγκ, οι σβέλτες κινήσεις στον χώρο και η τακτική πειθαρχία, δημιούργησαν μια σχεδόν τέλεια εικόνα για τους Πειραιώτες σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ένα δίκαιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό που ταυτόχρονα άφησε την Αϊντχόφεν ουσιαστικά χωρίς φάση σε όλο το πρώτο 45λεπτο. Η ολλανδική ομάδα υποχρεώθηκε σε πολλά λάθη και δεν βρήκε ποτέ ρυθμό με τη μπάλα στα πόδια, χωρίς να καταφέρει να την κυκλοφορήσει από τη μέση και μπροστά. Ο Μεντιλίμπαρ ζητούσε συνεχώς από τις γραμμές του να μένουν πάρα πολύ κοντά και όσο πιο «ψηλά» ήταν δυνατόν, αφού η ομάδα του Πέτερ Μπος έδειξε να μην διαχειρίζεται σωστά την έντονη πίεση. Όπως φάνηκε στα 45λεπτά που ακολούθησαν, το πλάνο του «Μέντι» θα απέδιδε καρπούς.

Μπροστά στο σκορ με την «οβίδα» του Ζέλσον

Η προειδοποίηση από τον κορυφαίο για την ομάδα του, Ζέλσον, ήρθε στο 5ο λεπτό με ένα σουτ άουτ από πλάγια θέση έπειτα από αντεπίθεση στα αριστερά. Τελικά, το γκολ του Ολυμπιακού ήρθε νωρίς, μόλις στο 17ο λεπτό. Από βολέ του Τζολάκη, η μπάλα έπεσε μετά τα διωξίματα στον Τσικίνιο που πρόλαβε τα μαρκαρίσματα και την άνοιξε έξοχα για τον Ζέλσον στα δεξιά. Ο συμπατριώτης του έκανε εξαιρετικό κοντρόλ, πάτησε περιοχή και με έναν δεξιό «κεραυνό» άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες.

Μετά το γκολ, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στην εικόνα του ματς, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ως το ημίχρονο τον απόλυτο έλεγχο, να βγάζει τα… πνευμόνια των Ολλανδών από το πρέσινγκ και να τους κρατά μακριά από την περιοχή του Τζολάκη. Στο 20′ ο Κόβαρ μπλόκαρε ένα συρτό σουτ του Τσικίνιο, στο 29′ ο Πορτογάλος είχε ένα ακόμη πάνω στα σώματα μετά από ωραία «ερυθρόλευκη» επίθεση, ενώ στο 30′ η κεφαλιά του Πιρόλα πέρασε άουτ. Στο 31′, στην τελευταία σημαντική φάση του πρώτου μέρους, ο Κόβαρ έσωσε δυνατό σουτ -ξανά- του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή.

Διατήρησε τον έλεγχο, δοκάρι ο Ζέλσον

Τίποτα δεν άλλαξε στην εικόνα του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος με τη μπάλα και αμυντικά συνέχιζε επίσης να καθαρίζει τα πάντα με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Στο 48′ πάντως η Αϊντχόφεν βρήκε μόλις την πρώτη της φάση στο ματς, με ένα πλασέ του Πέρισιτς άουτ στην αντεπίθεση. Επόμενη σημαντική φάση ήταν η μεγάλη ευκαιρία του 60ου λεπτού για τον Ολυμπιακός. Μετά από κόρνερ και φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Ζέλσον Μαρτίνς που ήταν σε θέση βολής, όμως αυτή τη φορά το πολύ δυνατό σουτ που δοκίμασε βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ.

Μετά τις πρώτες αλλαγές του Μπος μετά τη μία ώρα αγώνα, η Αϊντχόφεν προσπάθησε να πιέσει, ανεβάζοντας πλέον πολλούς παίκτες προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 72′ βρήκε τη δεύτερη φάση της στην κόντρα, όμως το σουτ του Βάνερ με το αριστερό εκτός περιοχής, πέρασε λίγο άουτ. Στην αμέσως επόμενη κόντρα όμως ο Ολυμπιακός «απάντησε», με τον Κοβάρ να αποκρούει το δυνατό σουτ του Ποντένσε από τα αριστερά στην περιοχή, στο 73′. Στο 78′ ο Τζολάκης μπλόκαρε το πλασέ του Ντριουές μετά από φάση διαρκείας, το πρώτο σουτ της Αϊντχόφεν προς την εστία σε όλο το ματς.

Έχασε τις φάσεις του και το πλήρωσε…

Στο φινάλε του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία για να τελειώσει οριστικά το ματς, όταν μετά από πάσα του Σιπιόνι στην περιοχή και πλασέ του Ζέλσον από κοντά με όλη την εστία φάτσα, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Ενώ όλη η Αϊντχόφεν ήταν μπροστά και έδειχνε να μην τα παρατά, όπως συμβαίνει συχνά στο ποδόσφαιρο, οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν τις χαμένες ευκαιρίες τους. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σε μια αναμπουμπούλα στην περιοχή, ο Πέπι με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το τελικό 1-1, στερώντας από τον Ολυμπιακό να πανηγυρίσει μια νίκη που θα ήταν δίκαιη βάσει απόδοσης…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Καλώς ή κακώς, μπορεί ο Ζέλσον να ήταν ο καλύτερος του γηπέδου και ο σκόρερ του Ολυμπιακού, όμως στο φινάλε, οι χαμένες ευκαιρίες του ήταν που κόστισαν ακριβά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Είναι προφανές πως όπως εξελίχθηκε το ματς, το γκολ του Πέπι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι όλο το παιχνίδι για τους Ολλανδούς που πήραν έναν ανέλπιστο βάσει συνολικής εικόνας βαθμό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Πολύ κακή συνολικά εμφάνιση από τον Ιβάν Πέρισιτς που πέρα από ένα πλασέ άουτ σε μια αντεπίθεση, ήταν άφαντος σε όλο τον αγώνα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Υπήρξαν κάποιες ανορθογραφίες από την πλευρά του Γάλλου ρέφερι, κάποιες κάρτες που δεν δόθηκαν εις βάρος των Ολλανδών ή π.χ. ένα χέρι στο 50′ εκτός περιοχής που έκοψε αντεπίθεση του Ολυμπιακού, όμως συνολικά το ματς δεν είχε δύσκολες φάσεις και η διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Νικολά Ντανό (Γαλλία), Μπενζαμάν Παζ (Γαλλία)

Τέταρτος: Ρούντι Μπουκέ (Γαλλία)

VAR: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

AVAR: Νικολά Ρανβίλ (Γαλλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ελάχιστα δούλεψε το VAR σε αυτό το ματς. Στο 12′ ο Σαϊμπάρι έβαλε ένα γκολ αλλά ήταν σχεδόν δύο μέτρα οφσάιντ και δόθηκε αμέσως.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζέλσον Μαρτίνς (17′) – Ρικάρντο Πέπι (90+3′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (63′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Τσικίνιο (73′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι).

Αϊντχόφεν (Πέτερ Μπος / 4-3-3): Κοβάρ, Σαλάχ-Εντίν (67′ Βάνερ), Γκασιορόφσκι, Σχόουτεν, Ντεστ, Φέερμαν, Μάουρο Ζούνιορ, Σαϊμπαρί (84′ Μποαντού), Πέρισιτς (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58′ Ντριουές), Τιλ (58′ Πέπι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11 – 22:00)

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν (26/11 – 22:00)