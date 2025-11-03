Με αφορμή τον αυριανό ευρωπαϊκό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν, ο Τσικίνιο μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας και την αποφασιστικότητα των παικτών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Ο Πορτογάλος άσος υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες δεν αλλάζουν φιλοσοφία, παρά τη δυσκολία του αντιπάλου.

«Δεν έχουμε αντιμετωπίσει στο Πρωτάθλημα τόσο δυνατή ομάδα, αλλά δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας. Μας ενδιαφέρει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τσικίνιο στάθηκε ιδιαίτερα και στη δύναμη που αντλούν οι παίκτες από την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες: «Θα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε χαρούμενους».

Αναφερόμενος στη διαιτησία και στη γενικότερη δυσκολία των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, ο Πορτογάλος κράτησε χαμηλούς τόνους: «Δεν έχει νόημα να μιλάμε για πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε σαν τελικούς. Η αποβολή του Έσε με την Μπαρτσελόνα ήταν άδικη, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τους διαιτητές».

Επιπρόσθετα, ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού εξέφρασε την επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο, τονίζοντας πως θα ήταν υπέροχο να καταφέρει να σκοράρει ή να δώσει μια ασίστ, όμως το σημαντικότερο για εκείνον είναι η νίκη της ομάδας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα εντός έδρας παιχνίδια είναι πάντα ξεχωριστά χάρη στη στήριξη του κόσμου και υπογράμμισε πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ατμόσφαιρα για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.