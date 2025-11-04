O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (1/11, 22:00) την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανήρτησαν τις εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν απέναντι στην ολλανδική ομάδα: