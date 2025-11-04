Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 2-2 με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της Youth League, βγάζοντας αντίδραση μετά το 0-2 και αγγίζοντας μια μεγάλη ανατροπή. Μετά τα δύο γκολ που δέχθηκε νωρίς στο ματς, η ομάδα του Γιώργου Σίμου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, μείωσε πριν το ημίχρονο και στο δεύτερο 45λεπτο θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει και την ολική ανατροπή, αφού έχασε μεγάλες ευκαιρίες, παίζοντας ταυτόχρονα γρήγορο και ανά διαστήματα θεαματικό ποδόσφαιρο.

Η Αϊντχόφεν άνοιξε το σκορ στο 3’, όταν ο Πένσο εκτέλεσε φάουλ από αριστερά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Η άμυνα δεν αντέδρασε σωστά και ο Χριστοδουλόπουλος δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Οι Ολλανδοί βρήκαν δεύτερο γκολ στο 31’, με τον Μπαχάτι να σκοράρει με δυνατό διαγώνιο σουτ για το 0-2.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 40’. Ο Λιατσικούρας έκανε έξυπνο γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι και ο Τουφάκης τελείωσε τη φάση ιδανικά για το 1-2. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Αλαφάκης κέρδισε πέναλτι, όμως ο Λιατσικούρας νικήθηκε από τον γκολκίπερ και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για το 2-2.

Η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 48’. Ο Φίλης τροφοδότησε με τακουνάκι τον Κολοκοτρώνη αριστερά στην περιοχή και εκείνος με υπέροχο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν γραμμές και έχασαν δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με τον Λιατσικούρα στο 64’ και στο 67’, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Στις καθυστερήσεις, ο Κότσαλος άγγιξε το τρίτο γκολ με κοντινή προσπάθεια, αλλά ο τερματοφύλακας της Αϊντχόφεν έδιωξε με τις γροθιές και κράτησε το 2-2 μέχρι το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έφτιαξε φάσεις και άξιζε κάτι παραπάνω, όμως η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε.

Ολυμπιακός: Χριστοδουλόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης (83′ Κότσαλος), Τουφάκης, Χάμζα.

Αϊντχόφεν: Κούιστεν, Πένσο (75′ Ντουά), Ράαπ (84′ Μαρτινιούκ), Μανουχούτου, Μπούν, Κορνέσιον (84′ Ντουράν), Μούλντερς (84′ Κάρλσεν), Ντε Γκουζμνάν, Μπέερενς (62′ Ντουμπίλι), Μπαχάτι, Μπουχουντάνε

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2

26/11 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (17:00)

9/12 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (10:00)