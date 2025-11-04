Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον κρίσιμο αγώνα της Τρίτης απέναντι στην Αϊντχόφεν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παίρνει προληπτικά μέτρα για τους βασικούς του παίκτες. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, αν και ιατρικά έτοιμος για το ματς με τον Άρη, δεν αγωνίστηκε προκειμένου να αποφευχθεί η υπερκόπωση και να εξασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητά του για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ο 26χρονος Αργεντίνος μπακ έχει συμμετάσχει κανονικά στις τελευταίες τρεις προπονήσεις, δείχνοντας καλή κατάσταση, και θεωρείται βασική επιλογή του Βάσκου τεχνικού για την αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού φαίνεται αποφασισμένος να τον επαναφέρει απευθείας στο αρχικό σχήμα, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης στο Ρέντη, Μεντιλίμπαρ και Ορτέγκα είχαν σύντομο τετ α τετ, που φανερώνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στον παίκτη του. Η επιστροφή του αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην άμυνα του Ολυμπιακού και να ενισχύσει τις επιλογές του προπονητή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.