Τέσσερις μήνες είχαν να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι φίλοι του Ολυμπιακού και οι πρωταθλητές Ελλάδας είπαν να τους αποζημιώσουν για τον χαμένο χρόνο.

Οι Πειραιώτες ήταν κυρίαρχοι σε όλο το ματς και εντυπωσιακοί στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό, φτάνοντας με στυλ στην τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε έναν μάλλον απρόσμενο πρωταγωνιστή για την ομάδα του.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας μια μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα των φιλοξενούμενων. Μετά από μια δική του καταπληκτική σέντρα άνοιξε το σκορ ο Ελ Κααμπί και εξιλεώθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημίχρονου, ενώ ήταν ο ίδιος ο Αργεντινός αριστερός μπακ που σφράγισε ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από 27 μήνες.

Και τι δεν έχει ακούσει ο Αργεντινός από κριτική το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός πως έχει κερδίσει ένα νταμπλ και ένα ευρωπαϊκό όντας βασικός και αναντικατάστατος στον Ολυμπιακό. Η εμφάνιση του το Σάββατο είναι ίσως και μια απάντηση από ένα παιδί που δουλεύει πολύ, μιλάει λίγο και για αυτό τον λατρεύει ο Μεντιλίμπαρ.

Επιστρέφοντας στα του ματς, μετά το 2-0 κατέφθασαν και οι νεοφερμένοι στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν χαρακτηριστικά… πάρτι στην αναμέτρηση. Δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο γήπεδο, ο Ντάνιελ Ποντένσε έδειξε για ποιόν λόγο λατρεύεται από τους φίλους του Ολυμπιακού πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ, ενώ ο Πορτογάλος έδωσε και την ασίστ για το 4-0 του Ταρέμι.

Ο Ιρανός, αν και χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, πρόλαβε στα 25 λεπτά που έπαιξε να σκοράρει δύο φορές και να κερδίσει και ένα πέναλτι, το οποίο έχασε ο Γιαζίτζι. Στο τέλος της ημέρας το κοντέρ έγραψε 30 τελικές έναντι μόνο μιας, με τους φιλοξενούμενους να έχουν το ελαφρυντικό των 10 παικτών από το 35΄ μετά το επικίνδυνο μαρκάρισμα του Γκριν στον Ρέτσο.

Στη σούμα των τριών πρώτων αγωνιστικών, εκτός από το τρια στα τρία για τον Ολυμπιακό, τα τέρματα είναι 9-0 με τους Πειραιώτες να έχουν βρει επτά διαφορετικούς σκόρερ. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και ακόμα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν έχει «δέσει».

Ο Βάσκος τεχνικός ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με όσα είδε. Κυρίως γιατί αντιμετώπισαν άπαντες το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό με σοβαρότητα και την σωστή νοοτροπία, χωρίς να αποπροσανατολιστούν από το Champions League και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν.

Επιπλέον, με την παρουσία του Καμπελά στην ενδεκάδα έστειλε ένα μήνυμα στην ομάδα του πως οι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ποδοσφαιριστές αποτελούν ισότιμα μέλη του συνόλου και πως τους υπολογίζει κανονικά. Οι ποδοσφαιριστές το εκτιμούν και η ομάδα έχει την ανάλογη ανταμοιβή, παίρνοντας σταθερά πράγματα κάθε φορά που ο προπονητής του χρησιμοποιεί.