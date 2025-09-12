Μετά το πέρας της διακοπής των Εθνικών ομάδων, η Stoiximan Super League αρχίζει ξανά. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το Σάββατο 13/09 (18:00), για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστούς του ποδοσφαιριστές των ερυθρόλευκων, που θα βρίσκονται στον αγώνα του Σαββάτου. Από τη λίστα αυτή, απουσιάζουν τα ονόματα των Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ενώ συμπεριλήφθηκαν οι Μέχντι Ταρέμι και Ντάνιελ Ποντένσε.

Η απουσία του Ροντινέι, είναι αυτή που αποτελεί έκπληξη και πιθανόν συνέβει για λόγους ροτέισον. Εκτός αποστολής έμειναν και οι Πνευμονίδης, Λιατσικούρας, Μπότης και Βέζο. Από την άλλη, Ποντένσε και Ταρέμι ενδέχεται να πάρουν τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενόψει και της αναμέτρησης εναντίον της Πάφο, στην πρεμιέρα του Champions League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Πασχαλάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Γκαρθία, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Γιαζίτζι, Μουζακίτης, Καμπελά, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.