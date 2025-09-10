Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί μόλις επτά φορές από την ίδρυση της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, με μεγάλο μέρος των drones να εισέρχεται από τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τον Τουσκ, επιβεβαιώθηκε η κατάρριψη τριών drones, ενώ ένα τέταρτο φαίνεται πιθανό να έχει επίσης καταρριφθεί.

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πήραν τη μορφή επίσημου αιτήματος για ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Το Άρθρο 4 προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ζητήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του απειλούνται».

Ο Ναβρότσκι θα συγκαλέσει συμβούλιο ασφαλείας εντός 48 ωρών

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών. “… η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών“, είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Αντιδρά η Δύση

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε σε έντονη καταδίκη αναφερόμενη στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά drones Shahed, χαρακτηρίζοντάς την ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή». Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη για την ασφάλεια της Ευρώπης συνεδρίαση.

Σημαντική ανησυχία προκαλεί η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, μέσω επιδρομής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εσκεμμένη ενέργεια. Τη θέση αυτή εξέφρασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι “απλώς απαράδεκτη”, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. “Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (…). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας“, έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. “Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει“, έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε “την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones” την οποία χαρακτήρισε “σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός” σε ανάρτηση στο Χ. “Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής“, έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας “την πλήρη αλληλεγγύη” της Ιταλίας στην Πολωνία, μια “φίλη και σύμμαχο χώρα“.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του. «Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

