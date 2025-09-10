Σε μία εντεινόμενη κρίση ασφαλείας στα σύνορα της Πολωνίας, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε σήμερα ως «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από πολλαπλά ρωσικά drones. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια φονικής επίθεσης της Μόσχας εναντίον περιοχών της δυτικής Ουκρανίας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», επισημαίνοντας τον κίνδυνο ενίσχυσης των εντάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση» από πλευράς Μόσχας.

Αντίδραση και ετοιμότητα της Πολωνίας

Σε αυστηρό τόνο, ο Ντόναλντ Τουσκ υπογράμμισε την ετοιμότητα της χώρας να διαχειριστεί έκτακτα περιστατικά αυτού του τύπου, δηλώνοντας πως «είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια κλιμάκωσης.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», δήλωσε καταληκτικά ο Πολωνός πρωθυπουργός, μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής.

Το ΝΑΤΟ λέει ότι διαβουλεύεται στενά με την Βαρσοβία

Το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται στενά με την Πολωνία μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ζελένσκι: Εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη

Ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» συνιστά η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας τη νύχτα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικοί ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνον ένας ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 drones επιδρομής που κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις αναχαίτισης

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν πάντως ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις για την αναχαίτιση «εχθρικών» drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, μια «πρωτοφανής», όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία, «πράξη επίθεσης».

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.